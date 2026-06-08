Правительство представило народным депутатам концепцию предстоящей пенсионной реформы во время заседания Совета коалиции. Законопроект планируется внести на рассмотрение парламента не позднее осени.

Об этом сообщила нардепка от Слуги народа Ольга Василевская-Смаглюк.

Пенсионная реформа: что известно

По словам депутата, реформа предусматривает введение гарантированного минимального уровня пенсионной выплаты и сокращение разницы между самыми низкими и высокими пенсиями.

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Согласно концепции, пенсия будет состоять из двух частей: базовой, которую будет финансировать государство, и страховой, размер которой будет зависеть от трудового стажа и уплаченных взносов.

Кроме того, правительство предлагает постепенно переводить специальные пенсии в систему профессиональных пенсионных программ, а также развивать механизмы добровольного пенсионного накопления.

— В Минэкономики логику реформы, прежде всего, видят в перераспределении средств внутри системы. За счет введения базовой части рассчитывают убрать эффект, наблюдаемый сейчас, когда выплата обесценивается через три года после выхода на пенсию. В то время как новые пенсионеры получают значительно более высокие выплаты, имея аналогичный стаж и зарплату, — отметила Ольга Василевская-Смаглюк.

В ходе обсуждения участники Совета коалиции также подняли ряд проблемных вопросов, среди которых так называемые элитные пенсии отдельных категорий граждан и размер единого социального взноса (ЕСВ).

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над законопроектом и ускорить процесс его согласования перед внесением в Верховную Раду, подчеркнула нардепка.

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