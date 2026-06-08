7 июня на ВДНХ в Киеве прошел третий ежегодный благотворительный забег в поддержку ветеранов с утраченными конечностями — Go to the Future-2026. Организатор — фонд Future for Ukraine.

Несмотря на дождь, забег объединил почти 2 тыс. участников: бегунов, ветеранов с протезами, действующих военнослужащих, представителей бизнеса и проактивных киевлян, которые вышли на дистанцию, чтобы сказать “спасибо” тем, кто ценой собственного здоровья защищал нас от врага и сейчас проходит путь протезирования и адаптации.

Это уже третий ежегодный забег, и в этом году он проходит при поддержке Фонда Аскольд и Дир, который администрируется ИСАР Единение в рамках проекта Сильное гражданское общество Украины – двигатель реформ и демократии при финансировании Норвегии и Швеции.

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Кто поддержал забег Go to the Future-2026

Неизменные генеральные партнеры забега — международный центр протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics и The Pfizer Foundation.

Мероприятие состоялось при содействии партнеров: партнерской локации ВДНХ, спортивного партнера Smartass, партнера дистанции с собаками SharksCode, официальных партнеров THRASH, Roosh Tech, Appflame, DataArt, Моршинская, Race Expert, FIZI, Интергал-Буд, Hydria Electrolytes.

Ведущий забега Go to the Future-2026 — телеведущий и инфлюенсер Никита Добрынин. Мероприятие началось с активной разминки от международной сети фитнес-клубов Smartass и продюсера любимых украинских шоу, Head of Originals/Big entertainment shows sweet.tv, Владимира Завадюка.

Эстафета Единства с участием ветеранов и звезд

Первыми на дистанцию вышли ветераны с протезами и звездные гости. Вместе они преодолели Эстафету Единства на 400 м.

В эстафете приняли участие 4 команды, где капитаны — ветераны, запротезированные фондом Future for Ukraine: Александр Чайка, Глеб Кравченко, Иван Артюх, а также ветеран Алексей Дернов.

Среди звездных участников: Alyona Alyona, Анатолий Анатолич, ALEKSEEV, Гарик Корогодский, Юла, Даша Малахова. Также к Эстафете Единства присоединились военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Какие дистанции могли выбрать участники

Каждый участник Go to the Future-2026 мог выбрать дистанцию на забеге, которую он преодолеет в поддержку ветеранов:

Дистанция на 5 км или 2 км

Дистанция для детей 400 м и 800 м

Дистанция 1 км с собаками, амбассадором которой стала певица Даша Астафьева

На дистанцию с собаками вышли храбрые четвероногие служащие кинологической службы Национальной гвардии Украины.

После финиша участников забега ждал музыкальный сет от Katro Zauber.

Материал создан БО БФ Будущее для Украины при поддержке Фонда Аскольд и Дир, который администрируется ИСАР Единение в рамках проекта Сильное гражданское общество Украины — двигатель реформ и демократии при финансировании Норвегии и Швеции. Содержание материала является ответственностью БО БФ Будущее для Украины и не отражает взгляды правительств Норвегии, Швеции или ИСАР Единение.

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