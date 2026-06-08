7 июня на ВДНХ в Киеве прошел третий ежегодный благотворительный забег в поддержку ветеранов с утраченными конечностями — Go to the Future-2026. Организатор — фонд Future for Ukraine.

Несмотря на дождь, забег объединил почти 2 тыс. участников: бегунов, ветеранов с протезами, действующих военнослужащих, представителей бизнеса и проактивных киевлян, которые вышли на дистанцию, чтобы сказать “спасибо” тем, кто ценой собственного здоровья защищал нас от врага и сейчас проходит путь протезирования и адаптации.

Это уже третий ежегодный забег, и в этом году он проходит при поддержке Фонда Аскольд и Дир, который администрируется ИСАР Единение в рамках проекта Сильное гражданское общество Украины – двигатель реформ и демократии при финансировании Норвегии и Швеции.

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Кто поддержал забег Go to the Future-2026

Неизменные генеральные партнеры забега — международный центр протезирования Medical Center Orthotics & Prosthetics и The Pfizer Foundation.

Мероприятие состоялось при содействии партнеров: партнерской локации ВДНХ, спортивного партнера Smartass, партнера дистанции с собаками SharksCode, официальных партнеров THRASH, Roosh Tech, Appflame, DataArt, Моршинская, Race Expert, FIZI, Интергал-Буд, Hydria Electrolytes.

благодійний забіг Go to the Future-2026

Фото: Future for Ukraine

Ведущий забега Go to the Future-2026 — телеведущий и инфлюенсер Никита Добрынин. Мероприятие началось с активной разминки от международной сети фитнес-клубов Smartass и продюсера любимых украинских шоу, Head of Originals/Big entertainment shows sweet.tv, Владимира Завадюка.

Забег Go to the Future-2026: как прошло мероприятие в Киеве Фото 2

Фото: Future for Ukraine

Эстафета Единства с участием ветеранов и звезд

Первыми на дистанцию вышли ветераны с протезами и звездные гости. Вместе они преодолели Эстафету Единства на 400 м.

благодійний забіг Go to the Future-2026

Фото: Future for Ukraine

В эстафете приняли участие 4 команды, где капитаны — ветераны, запротезированные фондом Future for Ukraine: Александр Чайка, Глеб Кравченко, Иван Артюх, а также ветеран Алексей Дернов.

Среди звездных участников: Alyona Alyona, Анатолий Анатолич, ALEKSEEV, Гарик Корогодский, Юла, Даша Малахова. Также к Эстафете Единства присоединились военнослужащие Национальной гвардии Украины.

благодійний забіг Go to the Future-2026

Фото: Future for Ukraine

Какие дистанции могли выбрать участники

Каждый участник Go to the Future-2026 мог выбрать дистанцию на забеге, которую он преодолеет в поддержку ветеранов:

  • Дистанция на 5 км или 2 км
  • Дистанция для детей 400 м и 800 м
  • Дистанция 1 км с собаками, амбассадором которой стала певица Даша Астафьева

На дистанцию с собаками вышли храбрые четвероногие служащие кинологической службы Национальной гвардии Украины.

благодійний забіг Go to the Future-2026

Фото: Future for Ukraine

После финиша участников забега ждал музыкальный сет от Katro Zauber.

Забег Go to the Future-2026: как прошло мероприятие в Киеве Фото 6

Фото: Future for Ukraine

Материал создан БО БФ Будущее для Украины при поддержке Фонда Аскольд и Дир, который администрируется ИСАР Единение в рамках проекта Сильное гражданское общество Украины — двигатель реформ и демократии при финансировании Норвегии и Швеции. Содержание материала является ответственностью БО БФ Будущее для Украины и не отражает взгляды правительств Норвегии, Швеции или ИСАР Единение.

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