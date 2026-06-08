Число преступлений, совершенных с использованием легального оружия, почти сравнялось с числом преступлений, совершенных с использованием нелегального оружия. При этом около 82 % раскрытых терактов в Украине совершены лицами, завербованными через Telegram.

Об этом заявил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небитов.

Количество преступлений с оружием

По его словам, в результате увеличения количества легального оружия, которое граждане получили из складов для отпора вооруженной агрессии, а также из-за появления новых военных формирований, фиксируется определенная тенденция.

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Небитов утверждает, что количество преступлений, совершенных с использованием легального оружия, фактически сравнялось с количеством преступлений, совершенных с применением незаконного оружия.

– То есть при увеличении в обращении даже легального оружия количество преступлений с его применением возросло, – сказал он.

Как утверждает Небитов, с начала года из 270 уголовных правонарушений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов:

95 – совершено с применением законного огнестрельного оружия (из них 78 – из табельного или выданного для сдерживания вооруженной агрессии РФ);

78 – из незаконного огнестрельного оружия;

9 – случаев, в которых остается неустановленным огнестрельное оружие, из которого совершено преступление;

88 – совершено с применением гранат, других видов боеприпасов и взрывчатки.

Для сравнения, за весь 2021 год произошло 288 уголовных правонарушений, совершенных с использованием огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов.

Теракты, совершенные завербованными через Telegram

По имеющимся данным, около 82% от общего количества раскрытых террористических актов совершено лицами, завербованными российскими кураторами с использованием мессенджера Telegram, сказал замглавы Нацполиции.

– Сегодня мы видим, что Telegram используется для торговли оружием, наркотиками, российских информационных атак, распространения детского порно и прочего, – заявил он.

По словам Небитова, есть решение СНБО по запрету использования Telegram в органах государственной власти, военных формированиях, на объектах критической инфраструктуры и в учебных заведениях.

По его мнению, следует четко отдавать себе отчет, что полная блокировка этой платформы может дать только временный эффект и позволит выиграть определенное время, однако не решит проблему системно, поскольку вражеские спецслужбы быстро адаптируются к новым условиям.

Именно поэтому более эффективным направлением в Нацполиции считается внедрение механизмов деанонимизации пользователей, утверждает Небитов.

По его словам, любой сервис должен работать в правовом поле страны, где он действует. По мнению Небитова, если сервис отказывается работать в правовом поле определенного государства, тогда нужно действовать более радикально и принимать решение об ответственности менеджмента Telegram за содействие преступной деятельности.

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