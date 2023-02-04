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Франция изучает возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине

Юля Захарченко, редактор ленты
Франция изучает возможность использования замороженных российских активов для помощи Украине
Фото: Pexels

Правительство Франции изучает вероятность использования замороженных российских активов, чтобы передать Украине для помощи в восстановлении разрушенных городов и поселков.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Франции Анн-Клер Лежандр. По ее словам, этот вопрос будет изучаться с учетом норм международного, европейского права и французского законодательства.

Пресс-секретарь МИД Франции отметила, что сейчас в Европейском Союзе есть значительные суммы замороженных активов России. В частности, несколько стран начали проводить мероприятия, чтобы уточнить, как можно использовать активы РФ для восстановления Украины.

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— Сегодня мы не можем принять решение по этому вопросу. Каким бы оно ни было, ответственность лежит на тех, кто выбрал поддержку военной экономики, несмотря на четкие сигналы осуждения со стороны международного сообщества и санкции, — отметила пресс-секретарь МИД Франции.

Она отмечает, что нужно вернуть Российской Федерации поведение ответственного государства, потому что РФ до сих пор является членом Совета Безопасности ООН и выступает гарантом соблюдения Устава ООН.

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Источник: RTVI

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