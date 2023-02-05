В Китае выразили недовольство после сбития воздушного шара над США

Февраль, 05 в 17:31

В Китае выразили недовольство и протест после того, как Соединенные Штаты Америки сбили вероятнее всего китайский шпионский воздушный шар возле побережья Каролины.

По данным из открытых источников, указанный шар пересекал важные военные объекты на всей территории Севера Америки.

— Китайская сторона неоднократно информировала американскую сторону после проверки, что аэростат предназначен для гражданского использования и попал на территорию США из-за форс-мажорных обстоятельств, — заявили в МИД Китая.

Китай ответил, что может предпринимать дальнейшие действия, раскритиковав США за якобы “очевидную чрезмерную реакцию и серьезное нарушение международной практики”.

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Присутствие воздушного шара в небе над США на этой неделе нанесло серьезный удар и без того напряженным американско-китайским отношениям. В частности, государственный секретарь США Энтони Блинкен внезапно отменил визит в Пекин из-за этого инцидента.

По словам высокопоставленного американского военного чиновника, для сбития предполагаемого китайского шпионского воздушного шара использовали истребители с авиабазы Лэнгли в Вирджинии.

Американский чиновник утверждает, что была использована одна ракета. Американские военные использовали самолеты F-22 и выпустили ракету AIM-9X.