Февраль, 06 в 16:45

С понедельника, 6 февраля, запрещены закупка и ввоз в Европейский Союз нефтепродуктов из РФ. В связи с этим Эстония ввела запрет на перевозку российского бензина в канистрах.

Соответствующие разъяснения обнародовал Налогово-таможенный департамент Эстонии.

В ведомстве напомнили, что переходный период санкций Евросоюза относительно нефтепродуктов из РФ завершился 5 февраля.

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– С 6 февраля запрещается покупать, ввозить и передавать нефтепродукты происхождением из России… В Евросоюз запрещено ввозить топливо в канистре, купленное в РФ, поскольку такой ввоз не соответствует основной цели, то есть завершению поездки, — подчеркнула начальница отдела запретов и ограничений в сфере социальной защиты Налогово-таможенного департамента Эстонии Пирет Тинкус.

Она уточнила, что запрет на ввоз из РФ товаров в канистре распространяется одинаково на все страны Балтии и Финляндию.

По словам Тинкус, под запрет, в частности, попало горючее, используемое для автотранспортных средств. Согласно подсчетам, в настоящее время около 80% легковых автомобилей во время первого пересечения границы с Эстонией, помимо заправленного топливного бака, также перевозят 10-литровую канистру с горючим.

Пирет Тинкус объяснила, что, согласно правовым актам Евросоюза, резидент ЕС имеет право приобрести топливо в России, если оно необходимо для завершения поездки и возвращения на территорию блока. Это означает, что человек имеет право ввозить в ЕС топливо, содержащееся в стандартном топливном баке автомобиля, однако не может ввозить топливо в канистре.

Человек может вывезти обратно запрещенный товар или отказаться от него в пользу государства. При этом товар подлежит уничтожению.

Нарушением санкций считается слив топлива с транспортного средства после пересечения границы Эстонии, а также его передача за плату или бесплатно. Топливо можно сливать только для ремонта авто, если оно позже заливается обратно в бак.

Как известно, 5 февраля вступил в силу запрет на импорт в Евросоюз с территории РФ нефтепродуктов, в частности бензина, дизеля, керосина, нефти и мазута. Страны ЕС ввели эмбарго в ответ на полномасштабную российскую агрессию против Украины.

4 февраля Совет Евросоюза утвердил две предельные цены на нефтепродукты, которые происходят или экспортируются из РФ: на уровне $45 и $100.

Источник: Налогово-таможенный департамент Эстонии