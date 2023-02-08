Можно сказать без колебаний, что мир был бы лучше без Путина — министр обороны Германии
Мир стал бы лучше без российского диктатора Владимира Путина, заявил министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев.
— Мне кажется, это можно сказать без колебаний и компромиссов, да, — ответил Писториус на вопрос журналиста.
По мнению министра обороны Германии, Украина должна победить в полномасштабной войне России. Он отметил, что не знает, сможет ли Украина освободить Донбасс и Крым, но выразил уверенность, что западным союзникам необходимо продолжать поддерживать наше государство.
На вопрос журналиста о том, пугают ли его российские ядерные угрозы, Писториус ответил, что это лишь пропаганда Кремля.
— Меня это не особо пугает. События внутри — это одно, а пропаганда — это другое. В конце концов, никто из нас не знает, что делает Путин, но это не должно мешать нам оказывать разумную поддержку совместно с нашими союзниками, — считает министр обороны Германии.