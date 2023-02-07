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Факты / Україна / Общество

Вдохновился Украиной: министр обороны Германии пообещал увеличить количество систем ПВО для ВСУ

Юля Захарченко, редактор ленты
Борис Пісторіус - міністр оборони ФРН
Фото: Getty Images

Министр обороны Германии Борис Писториус уверяет, что правительство ФРГ будет работать над тем, чтобы увеличить количество систем противовоздушной обороны собственного производства и боеприпасов к ним.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам переговоров в Киеве с немецким коллегой 7 февраля.

— Он (министр обороны Германии Борис Писториус, — Ред.) вдохновился и говорит, что будем работать, чтобы увеличить количество систем противовоздушной обороны именно немецкого производства и боеприпасов к ним тоже. У нас будут хорошие новости, — анонсировал Резников.

Министр обороны Украины отметил, что вместе с немецким министром они проговорили не только условия защиты гражданской инфраструктуры, но и украинского неба.

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