Вдохновился Украиной: министр обороны Германии пообещал увеличить количество систем ПВО для ВСУ
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Министр обороны Германии Борис Писториус уверяет, что правительство ФРГ будет работать над тем, чтобы увеличить количество систем противовоздушной обороны собственного производства и боеприпасов к ним.
Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам переговоров в Киеве с немецким коллегой 7 февраля.
— Он (министр обороны Германии Борис Писториус, — Ред.) вдохновился и говорит, что будем работать, чтобы увеличить количество систем противовоздушной обороны именно немецкого производства и боеприпасов к ним тоже. У нас будут хорошие новости, — анонсировал Резников.
Министр обороны Украины отметил, что вместе с немецким министром они проговорили не только условия защиты гражданской инфраструктуры, но и украинского неба.
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