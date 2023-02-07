Февраль, 07 в 13:53

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что почти 23 миллиона человек могут пострадать в результате сильного землетрясения, которое произошло на юге Турции 6 февраля.

Об этом сообщает телеканал CNN.

По словам старшего сотрудника ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Адельхейд Маршанг, карты территорий, которые затронуло землетрясение, показывают, что 23 миллиона человек так или иначе могут быть затронуты последствиями.

Сейчас смотрят В эти 23 миллиона входит около 5 миллионов уязвимых групп населения, в том числе более 350 000 пожилых людей и 1,4 миллиона детей, заявила Адельхейд Маршанг. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что обеспокоен ситуацией в тех областях из которых ВОЗ не имеет информации, так как нужно понимать, на чем сосредоточить внимание. По последним данным, жертвами землетрясения в Турции и Сирии стали уже более 5000 человек. Более 4 млн человек уже нуждаются в немедленной гуманитарной помощи. Читайте Землетрясение в Турции: 27 украинцев не выходят на связь, шестерых разыскали Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции для преодоления последствий разрушительного землетрясения.

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