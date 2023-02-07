Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Турции для преодоления последствий разрушительного землетрясения.

Соответствующий указ опубликован на сайте Офиса президента.

Кабинет министров Украины должен обеспечить предоставление гуманитарной помощи Турции.

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— С целью содействия преодолению последствий чрезвычайной ситуации, сложившейся в Турецкой Республике в результате землетрясения, согласно статье 10 Закона Украины О гуманитарной помощи постановляю: оказать гуманитарную помощь Турецкой Республике, — говорится в тексте указа.

Землетрясение в Турции произошло ранним утром 6 февраля. Тысячи зданий разрушены в Турции и Сирии. Известно о более 5 тыс. погибших в обеих странах, еще более 24 тыс. человек получили ранения.

Владимир Зеленский вчера пообещал оказать помощь Турции.

В украинском МИД сообщили, что посольству Украины в Турции удалось разыскать шестерых наших граждан, не выходивших на связь после землетрясения. Однако еще с 27 украинцами связь отсутствует.