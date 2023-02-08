Кулеба в Британии анонсировал полезный день для Украины и сил обороны

Февраль, 08 в 15:36

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 8 февраля, находится с визитом в Соединенном Королевстве.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сегодняшний день будет очень полезен.

В частности, министр добавил, что ему было честью воспользоваться услугами авиакомпании Royal Air Force.

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— Вскоре по этому или подобному борту в Украину полетят танки Challenger и крайне другие вредные для российского оккупанта вещи. А для Украины и ее Сил обороны будет очень полезный день. Очень, – написал министр в социальной сети Facebook.

8 февраля Зеленский находится с визитом в Великобритании. В ходе визита президент уже встретился с британским премьером Риши Сунаком.

Президент выступил в Вестминстерском дворце, где проходят заседания британского парламента. Также у него запланирован визит в Букингемский дворец, где он встретится с королем Чарльзом III, а также выступление в парламенте страны-партнера.