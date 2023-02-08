Следствие по делу МН17: вероятно, Путин лично приказал предоставить Бук, из которого сбили самолет

Февраль, 08 в 16:05

Перехваченные разговоры свидетельствуют о том, что решение о предоставлении боевикам “ДНР” зенитно-ракетного комплекса Бук, из которого 14 июля 2014 года сбили авиалайнер Малайзийских авиалиний рейса МН17, принимал лично президент РФ Владимир Путин.

Совместная следственная группа (JIT) опубликовала итоги расследования, которые были обнародованы на пресс-конференции в Гааге 8 февраля.

— Есть также информация, которая показывает, что запрос сепаратистов на поставку тяжелой противовоздушной системы был передан Путину, и запрос был удовлетворен. Другие ресурсы также указывают на то, что президент был лично вовлечен в конфликт на востоке Украины, — говорится в отчете.

В то же время сегодня в JIT сообщили о приостановлении расследования.

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— Расследование достигло своего предела. Все было исчерпано. Поэтому расследование приостановлено. Сейчас установленные факты недостаточны для преследования новых подозреваемых, — заявила заместитель генпрокурора Нидерландов Дигна ван Бутзелар.

По ее словам, проведено исчерпывающее расследование в отношении членов экипажа Бука, их командования и ответственных за предоставление установки.

— Мы не можем обнародовать все факты, поскольку может быть возможность для дальнейшего расследования и будущего преследования. Мы не назовем имен, кроме публичных лиц, или если имена уже были обнародованы. Все они невиновны до тех пор, пока суд не установит обратное, — подчеркнула она.

Суд в Гааге 17 ноября 2022 года вынес первый приговор по делу о катастрофе рейса MH-17 в отношении четырех фигурантов. В частности, двух граждан РФ — полковника запаса ФСБ Игоря Гиркина и офицера ГРУ в отставке Сергея Дубинского, а также гражданина Украины, командира разведывательного подразделения “ДНР” Леонида Харченко признали виновными в сбитии самолета и назначили пожизненное лишение свободы. А четвертого, подполковника запаса ВДВ Олега Пулатова, признали невиновным по делу.

В суде доказали, что ЗРК Бук, из которого сбили рейс MH-17, привезли из России в Украину, после чего вывезли обратно.