Решение суда по рейсу MH-17: итоги, детали, реакция родственников и Украины

Ноябрь, 17 в 22:35

В четверг, 17 ноября, суд в Гааге вынес первый приговор по делу о катастрофе на рейсе MH-17.

Главные итоги суда, детали дела, какова реакция родственников и Украины на приговор – читайте в материале Фактов ICTV.

Главные результаты суда по делу MH-17

Голландский суд вынес приговор четырем фигурантам дела. Так, двое граждан России – полковник запаса ФСБ Игорь Гиркин и офицер ГРУ в отставке Сергей Дубинский, а также гражданин Украины, командир разведывательного подразделения “ДНР” Леонид Харченко признаны виновными в сбитии самолета.

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Всем троим назначили наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В то же время четвертого обвиняемого, подполковника запаса ВДВ Олега Пулатова, признали невиновным по делу.

В суде доказали, что ЗРК Бук, из которого сбили рейс MH-17, привезли из России в Украину, после чего его вывезли обратно.

Кроме того официально зафиксировано, что Россия поставляла оружие и финансировала террористическую организацию “ДНР“.

Суд признал, что родственники всех погибших пассажиров малазийского боинга должны получить компенсацию за эмоциональные страдания, полученные ими в результате катастрофы, в полном объеме – в размере €16 млн.

На то, чтобы обжаловать решение суда, у прокуроров и подозреваемых есть две недели.

Суд по катастрофе MH-17: детали дела

Вердикт голландского суда завершил 32-месячный процесс, который начался в марте 2020 года в охраняемом зале в аэропорту Схипхол, откуда 17 июля 2014 года и вылетел рейс MH17, направлявшийся в Куала-Лумпур.

Из данных международного расследования известно, что через несколько часов полета самолет взорвался в воздухе из-за ракеты, попавшей в его левый бок. Все до единого пассажиры, которые находились на борту, погибли.

Жертвами оказались представители 17 стран, но большинство из них, 198 человек, были гражданами Нидерландов. Еще 43 малазийца, 38 австралийцев и 10 граждан Великобритании.

ИноСМИ сообщают, что эти люди были из самых разных слоев общества: семьи с детьми, молодые пары и пенсионеры, подростки, празднующие окончание экзаменов, профессионалы, направляющиеся на конференции, монахиня, экспедитор, возвращающийся домой. Восемьдесят жертв были детьми.

Гиркин, известный под псевдонимом Игорь Стрелков, в 2014 году командовал силами, поддерживаемыми подконтрольными россиянам сепаратистами. Считается, что он вернулся на поле боя в Украине, а потому может быть схвачен и, в конечном итоге, окажется перед правосудием.

Он заявлял, что якобы чувствует “моральную ответственность” за гибель 298 человек, но отказался признать свою роль в крушении самолета, а даже критиковал судебное разбирательство.

Дубинский и Пулатов занимали руководящие должности в донецких сепаратистских силах. Дубинский – бывший военный офицер российской военной разведки, возглавлял разведку самопровозглашенной “ДНР”.

Пулатов, которого оправдали – бывший офицер российского спецназа, специального подразделения российской военной разведки. На момент катастрофы он был одним из заместителей Дубинского, но суд пришел к выводу, что доказательств его участия в использовании Бука нет.

Харченко же был командиром боевой части в Донецке и подчинялся Дубинскому.

Во время заседаний следствие доказало отсутствие следов фотошопа на фото и видео установки Бук на пути в “ДНР” и обратно.

Суд подчеркнул, что такой массив видео- и фотоданных, который существует об этой конкретной установке ЗРК Бук, не мог быть сфабрикован в такой короткий срок сразу после катастрофы самолета.

То же самое указано в решении по материалам прослушки Гиркина и других фигурантов дела – никаких следов вмешательства нет.

Все обвиняемые не явились на заседания суда, лишь Пулатов был допрошен в России, после чего суду передали видео его показаний. Он также стал единственным, кого на процессе представляли адвокаты.

Всем подозреваемым предъявили обвинения по статьям о преднамеренном уничтожении самолета и умышленном убийстве (168 и 289 Уголовного кодекса Нидерландов).

Суд отметил, что установить, кто непосредственно отдавал приказ сбить гражданский боинг, не удалось, однако его приняли сознательно и намеренно.

В материалах суда подчеркивается, что Гиркин знал о последствиях использования ЗРК Бук по самолету и понимал, какими будут последствия его действий.

Кроме того, это именно он поручил Дубинскому, Пулатову и Харченко эвакуировать Бук в Россию после выстрела.

В суде допустили, что те, кто принял решение об ударе, могли принять гражданский самолет за военный, однако такая ошибка “не умаляет наличия умысла и преднамеренности, а также того, что они умышленно пытались убить людей вне зависимости от типа самолета”.

Суд принял во внимание, что Гиркин и другие обвиняемые не делали публичных заявлений о произошедшем и в целом отрицали свое участие в инциденте. Он признал эти действия неуважительными, в особенности, по отношению к родственникам погибших.

Кроме того суд в своем решении заявил, что летом 2014 года уже шел международный военный конфликт между Украиной и контролируемой Россией “ДНР”.

Реакция родственников на приговор по делу МН17

Как сообщила руководительница следственной группы по расследованию катастрофы МН17 Дигна ван Бутзелар, обвинение в целом удовлетворено решением Гаагского суда.

Однако она не исключила, что в 2023 году станет известно о новых результатах расследования, которое продолжается.

Бутзелар отметила в комментарии Интерфакс-Украина, что не считает ошибочным оправдательный приговор одному из обвиняемых.

– Мы только что получили решение в полном объеме – это большая кипа, мы должны его обсудить и потом будем решать, для этого у нас две недели, – заявила она.

Кроме того руководительница анонсировала, что в начале следующего года или весной появятся новые детали относительно экипажа ЗРК Бук, из которого сбили МН17.

Тем временем родственники погибших в крушении боинга, комментируя приговор, отметили, что “свершилось правосудие”.

В частности, нидерландец Пит Плуг, который в результате крушения рейса МН17 потерял брата, его жену и племянника, являющийся также одним из руководителей организации родственников погибших, сообщил, что этот приговор был важен для него.

– Правосудие свершилось. Суд подтвердил роль Российской Федерации. Три обвиняемых, которые занимали высокие должности, были приговорены к пожизненному заключению. Один – оправдан, и это – тоже часть правосудия, – отметил Плуг.

Издание Интерфакс-Украина отметило, что после оглашения решения суда присутствующие в зале родные погибших обнимались и выражали радость.

Плуг, тем временем, добавил, что организация родственников погибших продолжит свою работу столько, сколько потребуется, по процессам в Европейском суде по правам человека и в Международной организации гражданской авиации (ICAO).

Он также анонсировал, что в начале следующего года будут новости в отношении дальнейшего расследования.

The Guardian отмечает, что до вынесения приговора и после катастрофы МН17 многие родственники говорили о депрессии, тревоге, посттравматическом стрессовом расстройстве, навязчивых снах и физических заболеваниях, которые они испытали после травмы насильственной смерти одного или нескольких родственников.

– Мы потеряли радость жизни, – сказал один из них суду, тогда как другой говорил о “психических пытках на всю оставшуюся жизнь”.

Некоторые люди потеряли главного кормильца в своей семье, что добавило к душевным терзаниям финансовое бремя.

По словам некоторых людей, горе усугублялось дезинформацией со стороны российского правительства и отказом подсудимых брать на себя ответственность.

Реакция Украины и мира

Президент Владимир Зеленский, комментируя решение Гааги, подчеркнул, что необходимо, чтобы на скамье подсудимых оказались не только исполнители, но и заказчики, так как безнаказанность может привести к новым преступлениям.

– Мы должны развеять эту иллюзию. Наказание за все российские зверства – и тогдашние, и нынешние – будет неизбежным, – написал президент в Twitter.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, подчеркнул, что вердикт Гаагского окружного суда знаменует важный день с точки зрения справедливости и ответственности за катастрофу рейса MH-17.

– Такие преступления не могут оставаться безнаказанными. Мои мысли – с семьями и любимыми 298 невинных жертв, – написал он в Twitter.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте после вынесения приговора отметил, что первое решение суда по этому делу стало важным шагом, однако не окончательным выводом.

– Вердикт по следу MH17 был долгожданным. Хорошо, что эта точка теперь достигнута. Это еще один шаг в поисках истины и справедливости для жертв и их близких. Но это также еще один тяжелый и тревожный день для многих из семей и друзей 298 человек, которые погибли в тот ужасный день, 17 июля 2014 года, – заявил он.

Рютте предупредил, что все стороны имеют право на апелляцию.

– Но, повторюсь, сегодня был предпринят важный шаг, и, надеюсь, это почувствуют и ближайшие родственники жертв, – сказал он.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен, комментируя приговор, также сообщил, что это “важный шаг” на пути к правосудию.

В МИД Украины назвали решение суда по делу о МН17 “знаковым событием”.

Ведомство отметило, что это стало возможным благодаря длительной и кропотливой работе десятков следователей и прокуроров международной совместной следственной группы, активная участница которой – Украина.

– Оглашенные приговоры также свидетельствуют, что на скамье подсудимых, в конце концов, окажутся и те, кто принимал решение и отдавал приказ об уничтожении пассажирского лайнера. Наказание этих людей обязательно произойдет, – предупредили в МИД.

Сообщается, что помимо индивидуальной ответственности, неотвратимую ответственность за катастрофу МН17 понесет и Российская Федерация как государство.

– Передача преступникам ЗРК Бук является очевидным нарушением международного права, в частности Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Транспортировка смертоносного оружия на территорию Украины является одним из ключевых доказательств по делу по иску Украины в РФ, рассматриваемому в настоящее время Международным судом ООН, – уточнили в МИД.

В СБУ отмечают, что сегодняшний приговор – лишь первый в данном производстве, ожидается привлечение к ответственности и других причастных лиц.

А министр обороны Украины Алексей Резников добавил, что только победа Украины над РФ станет тем, что позволит выполнить решение суда по данному делу.

– Ни государство-террорист, ни его военные преступники не готовятся каяться и отбывать наказание. Напротив, они совершают новые преступления – убийства, пытки и крушения. Только победа Украины над Россией позволит выполнить решение суда, – предупредил он.

Решение голландского суда прокомментировала в эфире национального телемарафона и руководительница Центра гражданских свобод Александра Матвийчук.

– Это важный приговор как с правовой точки зрения, так и с точки зрения справедливости в общем измерении. Потому что Россия все эти годы отказывалась от ответственности за сбитие малазийского боинга, придумывала несуществующих испанских диспетчеров, якобы знавших, что этот боинг сбили украинские Вооруженные силы. Сейчас здесь поставлена ​​точка. Названы виновные и вынесенное конкретное наказание, – отметила она.

Матвийчук добавила, что для того, чтобы привлечь приговоренных к ответственности, по общему правилу, Нидерланды будут обращаться в ту страну, где находятся осужденные, и будут требовать их экстрадиции.

Однако, по ее словам, легко можно предположить, что Россия откажется от выполнения этого требования. Тогда Нидерланды смогут просить арестовать осужденных после их появления в других странах, кроме РФ – тех, где уважают верховенство права.

– История свидетельствует, что авторитарные режимы падают, и люди, считающие, что они никогда не окажутся перед судом и наказанием физически, все же перед ним оказываются. Я убеждена, что мы станем свидетелями того, как эти три человека будут отбывать свое наказание в том числе и за это преступление, – резюмировала она.

Правозащитница добавила, что хотя осужденные должны отбывать наказание в Нидерландах, тот же Гиркин совершил не одно преступление.