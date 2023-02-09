Февраль, 09 в 18:52

Иран, вероятно, модифицирует свои ударные беспилотники Shahed (Шахед), которые поставляет России, чтобы их боеголовки могли нанести максимальный ущерб инфраструктурным объектам в Украине.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на выводы расследования британской организации Conflict Armament Research (CAR).

Иран передал РФ уже сотни беспилотников для использования в полномасштабной войне против Украины. Агрессор использует их для нанесения разрушительных ударов, в частности по энергетическим объектам, пытаясь оставить украинцев без воды, тепла и электричества во время зимы.

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Британская следственная организация CAR совместно с украинскими военными исследовала уцелевшую боеголовку иранского дрона Shahed-131. Дрон был сбит в районе Одессы в октябре 2022 года, и боеголовка не разорвалась.

Аналитики CAR пришли к выводу, что боеголовка длиной менее метра была поспешно модифицирована “плохо подогнанными друг к другу слоями из десятков мелких металлических фрагментов”, которые во время удара разлетаются на большое расстояние. Кроме осколков, по кругу боевой части беспилотника были обнаружены 18 более мелких “зарядов”, которые под влиянием взрывной волны могут пробивать броню и создавать эффект взрыва “на 360 градусов”.

Эксперты отмечают, что накопление подобных элементов в дроне существенно увеличивает способность боеголовки уничтожать энергетические цели: электростанции, распределительные сети, линии электропередачи, а также большие мощные трансформаторы. Они также значительно усложняют ремонтные работы на поврежденных объектах.

– Такое впечатление, будто они посмотрели на готовую боеголовку и спросили: Как мы можем сделать ее еще более разрушительной? – отметил в комментарии каналу Дэмиен Сплитерс, один из исследователей, изучавших боеголовку.

Он объяснил, что боеголовки, предназначенные для поражения боевых целей (танков или артиллерии), могут иметь другую конструкцию с фронтальным кумулятивным зарядом, который используется для более концентрированных целей.

А боевая часть дрона, исследованная CAR, оказывает радиальный кумулятивный эффект для увеличения площади поражения.

Сплитерс добавил, что изучение боеголовки Shahed-131 помогло аналитикам лучше понять, как Иран производит свои беспилотники.

– Раздавалось много предположений, что, возможно, эта взрывчатка была очень примитивной, дешевой и простой. Но при изучении боеголовки становится понятно, что было приложено много усилий, чтобы убедиться, что она может нанести как можно больший ущерб инфраструктуре в большом радиусе, – заявил эксперт.

Недавно представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщил, что Россия уже использовала около 660 иранских дронов-камикадзе Шахед (из 1 750 предусмотренных контрактом) и ждет новую партию от Ирана.