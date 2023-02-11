Словакия готова начать переговоры о передаче истребителей МиГ-29 Украине

Февраль, 10 в 22:29

Правительство Словакии заявило о готовности начать переговоры о передаче многоцелевых истребителей четвертого поколения МиГ-29 Украине в ближайшее время.

Так страна ответила на официальный запрос Киева о передаче самолетов, заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер.

Словацкий министр обороны Ярослав Надь в то же время заявил, что его стране больше не нужны самолеты этого типа, поэтому она может продать их или передать Украине, которая нуждается в защите от российской агрессии. Однако решение еще не удалось принять.

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Стоит отметить, что президент Украины Владимир Зеленский во время личной встречи с Хегером на саммите ЕС в Брюсселе официально обратился к Словакии с просьбой передать истребители МиГ-29.

Известно, что Хегер пообещал приложить все усилия, чтобы Словакия смогла выполнить эту просьбу. Словацкие издания сообщают, что речь идет о передаче более 10 самолетов.