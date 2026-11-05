Графики отключения света 6 ноября: электричество будут отключать в течение суток
В пятницу, 6 ноября, в части областей Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.
Графики отключения света 6 ноября: что известно
Как сообщили в Укрэнерго, причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергетические объекты Украины.
Графики ограничения мощности для промышленности будут действовать с 00:00 до 23:59.
Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей введут с 00:00 до 23:59.
— Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, – отметили в Укрэнерго.
Напомним, Укрэнерго и словацкий оператор системы передачи SEPS работают над восстановлением договора об аварийной взаимопомощи.
Возобновление действия договора позволит операторам систем передачи оперативно оказывать друг другу помощь в случае возникновения аварийных ситуаций в энергосистемах.
Для Украины этот механизм имеет особое значение в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.