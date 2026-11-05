В пятницу, 6 ноября, в части областей Украины будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии.

Графики отключения света 6 ноября: что известно

Как сообщили в Укрэнерго, причина введения ограничений – последствия массированных российских атак на энергетические объекты Украины.

Графики ограничения мощности для промышленности будут действовать с 00:00 до 23:59.

Сейчас смотрят

Графики почасовых отключений для всех категорий потребителей объемом от 2,5 до 4 очередей введут с 00:00 до 23:59.

— Вследствие российских обстрелов ситуация в энергосистеме может меняться. Следите за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах операторов систем распределения (облэнерго) в вашем регионе, – отметили в Укрэнерго.

Напомним, Укрэнерго и словацкий оператор системы передачи SEPS работают над восстановлением договора об аварийной взаимопомощи.

Возобновление действия договора позволит операторам систем передачи оперативно оказывать друг другу помощь в случае возникновения аварийных ситуаций в энергосистемах.

Для Украины этот механизм имеет особое значение в условиях постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.