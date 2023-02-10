Моравецкий не исключает закрытия всех пунктов пропуска на границе Польши с Беларусью

Февраль, 10 в 16:21

Польша не исключает дальнейшего закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью.

Об этом в пятницу в Брюсселе заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Причиной этого, отметил он, является рост напряжения, связанный с тем, что “Беларусь играет так же, как Кремль”, и такое поведение “становится все более опасным для нас, для Украины и Европы”.

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На данный момент на польско-белорусской границе работают всего два из шести пунктов пропуска.

В четверг было принято решение остановить движение транспорта в Бобровниках Подлясского воеводства. После этого временного поверенного по делам Польши Марцина Войцеховского вызвали в МИД в Минске.

Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что решение приняли “из-за важных интересов государственной безопасности”. Более года Бобровники были единственным действующим автомобильным пунктом пропуска на границе с Беларусью, где осуществлялись грузовые и пассажирские перевозки.

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Источник: TVN24

Фото: Straż Graniczna