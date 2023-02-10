Моравецкий не исключает закрытия всех пунктов пропуска на границе Польши с Беларусью
Польша не исключает дальнейшего закрытия пунктов пропуска на границе с Беларусью.
Об этом в пятницу в Брюсселе заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
Причиной этого, отметил он, является рост напряжения, связанный с тем, что “Беларусь играет так же, как Кремль”, и такое поведение “становится все более опасным для нас, для Украины и Европы”.
На данный момент на польско-белорусской границе работают всего два из шести пунктов пропуска.
В четверг было принято решение остановить движение транспорта в Бобровниках Подлясского воеводства. После этого временного поверенного по делам Польши Марцина Войцеховского вызвали в МИД в Минске.
Глава МВД Польши Мариуш Каминский заявил, что решение приняли “из-за важных интересов государственной безопасности”. Более года Бобровники были единственным действующим автомобильным пунктом пропуска на границе с Беларусью, где осуществлялись грузовые и пассажирские перевозки.
Источник: TVN24
Фото: Straż Graniczna