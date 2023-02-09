Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Україна

Для безопасности: Польша закрывает пропускной пункт на границе с Беларусью

Малиновская Ангелина, редактор ленты
кордон польща
Фото: Госпогранслужба

С завтрашнего дня, 10 февраля, Польша закрывает пограничный переход с Беларусью “Бобровники — Берестовица”. Решение было принято в целях безопасности.

Об этом сообщили в Twitter глава польского МВД Мариуш Каминский.

– Из-за важных интересов государственной безопасности я решил приостановить до дальнейшего сообщения с 10 февраля этого года, начиная с 12:00, движение на польско-белорусском пограничном переходе в Бобровниках, – написал он.

Отметим, что ККПП Бобровники – один из крупнейших пограничных переходов на польско-белорусской границе.

Сейчас смотрят

Напомним, что ранее парламент Польши утвердил выделение средств для сооружения стены вдоль границы с Беларусью, чтобы сдержать поток мигрантов. Речь идет о сумме в $404 млн.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка