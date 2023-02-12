Армия шпионов: РФ вербует британских чиновников и разведчиков для предотвращения помощи Украине

Февраль, 12 в 13:02

Кремлевский диктатор Владимир Путин отдал приказ российским спецслужбам усилить вербовку шпионов на территории Великобритании, чтобы предотвратить передачу военной помощи Украине и посеять хаос.

Издание The Sun со ссылкой на источники в российской разведке отмечает, что РФ будет пытаться переманить на свою сторону чиновников и бывших разведчиков. В частности, анонимные источники отметили, что Великобритания стала главной мишенью.

— Другое направление — усилить тайную работу с информаторами во всех сферах общества Британии, главным образом среди государственных служащих и политиков всех рангов, включая тех, кто заседает в парламенте, — говорится в сообщении.

По данным издания, РФ будет искать британских чиновников, которые готовы пойти на самопожертвование и участвовать в российских диверсиях.

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Особое внимание планируют уделить активистам международных студенческих молодежных движений, профсоюзов, лидерам религиозных общин.

В частности, потенциальных агентов хотят обнаружить с помощью слежки за дипломатическим персоналом российского посольства и консульств.