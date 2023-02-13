Февраль, 13 в 14:38

В десятый пакет санкций Европейского Союза против РФ могут войти ограничения против еще нескольких российских банков, а также десятков организаций и физических лиц.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических и политических кругах.

По данным журналистов, на выходных пресс-служба президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен проинформировала послов ЕС, какие ограничения войдут в десятый пакет санкций против России. Его будут обсуждать уже на этой неделе.

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По данным Politico, санкционный пакет предусматривает:

1. Финансовые санкции против четырех банков РФ, в том числе против крупнейшего частного банка Альфа-банка, основанного российским миллиардером Михаилом Фридманом.

2. Запрет для граждан России работать в советах директоров критически важных инфраструктурных компаний в ЕС (в частности, в сфере поставок газа или электроснабжения).

3. Новые санкции против 130 организаций и физических лиц из списка, предложенного Польшей, странами Балтии, Германией, Францией и другими членами Евросоюза.

В список попали: российские военачальники; представители “власти”, назначенные РФ на временно оккупированных территориях Украины; российские пропагандисты, работающие для государственных СМИ России; компании и частные лица в других странах, связанные с военными действиями РФ или ЧВК Вагнера (в частности, в Мали и Иране, который обвиняют в продаже дронов российским войскам).

4. Дополнительные торговые запреты на импорт в Евросоюз российской резины, асфальта и битума. Кроме того, предлагается запретить экспорт в РФ товаров из Европейского Союза, в частности, грузовиков, строительных машин, других тяжелых транспортных средств.

5. Дополнительные запреты на экспорт электронных компонентов, которые Россия может использовать для производства оружия.

Кроме того, в Евросоюзе планируют ввести санкции против дубайской судоходной компании, подозреваемой в помощи РФ обходить ограничения на экспорт нефти. Считается, что компания приобрела несколько российских нефтяных танкеров, которые больше не могли перевозить нефть из-за санкций ЕС. А в собственности ОАЭ танкеры снова могут транспортировать “черное золото”.

По словам источников Politico, пока непонятно, попадут ли бриллианты в санкционный список.

Ожидается, что послы ЕС обсудят новый санкционный пакет против России в среду, 15 февраля. Евросоюз планирует утвердить санкции к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, то есть до 24 февраля.

Следует отметить, что во время выступления на саммите ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции против российских производителей ракет и дронов, а также атомной отрасли РФ.