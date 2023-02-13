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Уже на этой неделе послы ЕС обсудят десятый пакет санкций против России

Анастасия Кожушко, редактор ленты
Уже на этой неделе послы ЕС обсудят десятый пакет санкций против России

В среду, 15 февраля, послы Евросоюза планируют собраться, чтобы обсудить десятый пакет санкций против России.

Об этом на своей странице в Twitter написал редактор издания Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

– Пакет не будет включать энергетические санкции, – написал Йозвяк.

Он отметил, что новый пакет санкций должен быть принят на следующей неделе.

Напомним, ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что санкции затронут ряд политических и военных лидеров, а также Еврокомиссия обратит внимание на просьбу президента Украины Владимира Зеленского об ограничении против Путинских пропагандистов.

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Источник: Рикард Йозвяк

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