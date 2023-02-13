Уже на этой неделе послы ЕС обсудят десятый пакет санкций против России

Февраль, 13 в 11:25

В среду, 15 февраля, послы Евросоюза планируют собраться, чтобы обсудить десятый пакет санкций против России.

Об этом на своей странице в Twitter написал редактор издания Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

– Пакет не будет включать энергетические санкции, – написал Йозвяк.

EU ambassadors to discuss the 10th sanctions package on #Russia on Wed. with no energy sanctions foreseen, this package should (famous last words…) be adopted already next week. #Ukraine Сейчас смотрят — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 13, 2023

Он отметил, что новый пакет санкций должен быть принят на следующей неделе.

Напомним, ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что санкции затронут ряд политических и военных лидеров, а также Еврокомиссия обратит внимание на просьбу президента Украины Владимира Зеленского об ограничении против Путинских пропагандистов.

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Источник: Рикард Йозвяк