Уже на этой неделе послы ЕС обсудят десятый пакет санкций против России
В среду, 15 февраля, послы Евросоюза планируют собраться, чтобы обсудить десятый пакет санкций против России.
Об этом на своей странице в Twitter написал редактор издания Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.
– Пакет не будет включать энергетические санкции, – написал Йозвяк.
EU ambassadors to discuss the 10th sanctions package on #Russia on Wed. with no energy sanctions foreseen, this package should (famous last words…) be adopted already next week. #UkraineСейчас смотрят
— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 13, 2023
Он отметил, что новый пакет санкций должен быть принят на следующей неделе.
Напомним, ранее президент ЕК Урсула фон дер Ляйен заявляла, что санкции затронут ряд политических и военных лидеров, а также Еврокомиссия обратит внимание на просьбу президента Украины Владимира Зеленского об ограничении против Путинских пропагандистов.
Источник: Рикард Йозвяк