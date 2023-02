Уже на этой неделе послы ЕС обсудят десятый пакет санкций против России

В среду, 15 февраля, послы Евросоюза планируют собраться, чтобы обсудить десятый пакет санкций против России.

Об этом на своей странице в Twitter написал редактор издания Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк.

EU ambassadors to discuss the 10th sanctions package on #Russia on Wed. with no energy sanctions foreseen, this package should (famous last words…) be adopted already next week. #Ukraine

Сейчас смотрят

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 13, 2023