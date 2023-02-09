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Зеленский призвал ЕС ввести санкции против ракетной и атомной отраслей РФ

Анастасия Гевко, редактор ленты
Санкції проти РФ
Фото: Depositphotos

В четверг, 9 февраля, во время выступления на саммите ЕС в Брюсселе президент Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза ввести санкции против российских производителей ракет, дронов и атомной отрасли РФ.

– Россия создала в Европе угрозу радиационной катастрофы, а российская атомная отрасль до сих пор свободна от глобальных санкций. Есть шаги, которые еще предстоят. Например, применение санкций против всей ракетной и дроновой индустрии России, соответствующей части IT-сектора государства-террориста. Ведь российский ракетный террор будет являться угрозой, пока не будет уничтожен источник такой угрозы, – сообщил Владимир Зеленский.

По его словам, благодаря уже введенным санкциям российские энергоносители перестали быть оружием против Европы.

– Спасибо за санкционные пакеты, которые уже вступили в силу. Но достаточно ли они ограничили российский агрессивный потенциал? Этот путь следует пройти полностью, чтобы у них не было ни возможностей, ни желания тратить усилия на дестабилизацию любой страны Европы, – подчеркнул президент Украины.

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