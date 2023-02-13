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Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR

Марта Бондаренко, редактор ленты
Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR

Королевство Дании направило Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR.

Об этом сообщило Минобороны Украины и опубликовало соответствующее видео.

– Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы, – отметили в Минобороны.

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Напомним, что самоходная артиллерийская установка CAESAR – это французская 155-миллиметровая САУ, дальность стрельбы которой составляет 42 км.

30 января 2023 года премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что в Украину поедут все 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Гаубицы CAESAR имеют систему управления огнем FAST-Hit, связанную с GPS.

Характеристики САУ CAESAR:

  • боекомплект – 18;
  • скорость — 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью;
  • дальность стрельбы – до 42 км;
  • скорострельность – 6 выстрелов в минуту.

Напомним, что Дания взяла шефство над восстановлением Николаева после войны. А теперь, кроме оружия, Королевство оказывает немало гуманитарной помощи.

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