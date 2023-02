Королевство Дании направило Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR.

Об этом сообщило Минобороны Украины и опубликовало соответствующее видео.

– Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы, – отметили в Минобороны.

Напомним, что самоходная артиллерийская установка CAESAR – это французская 155-миллиметровая САУ, дальность стрельбы которой составляет 42 км.

30 января 2023 года премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что в Украину поедут все 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo

— Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023