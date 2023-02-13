Февраль, 13 в 10:43

Королевство Дании направило Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR.

Об этом сообщило Минобороны Украины и опубликовало соответствующее видео.

– Дания передала Украине все свои самоходные гаубицы CAESAR. Настоящий друг, знающий, что наша борьба – это борьба Европы, – отметили в Минобороны.

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Напомним, что самоходная артиллерийская установка CAESAR – это французская 155-миллиметровая САУ, дальность стрельбы которой составляет 42 км.

30 января 2023 года премьер Дании Мэтте Фредериксен заявила, что в Украину поедут все 19 самоходных артиллерийских установок CAESAR.

Denmark has given Ukraine all of its CAESAR self-propelled howitzers. A true friend who knows that our fight is Europe’s fight. Tak, Danmark! pic.twitter.com/x4MP65Yvfo — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 13, 2023

Гаубицы CAESAR имеют систему управления огнем FAST-Hit, связанную с GPS.

Характеристики САУ CAESAR:

боекомплект – 18;

скорость — 80 км/ч по дороге и 50 км/ч по бездорожью;

дальность стрельбы – до 42 км;

скорострельность – 6 выстрелов в минуту.

Напомним, что Дания взяла шефство над восстановлением Николаева после войны. А теперь, кроме оружия, Королевство оказывает немало гуманитарной помощи.