Февраль, 13 в 15:19

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Североатлантического Союза увеличат и продлят поддержку Украины, а также подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин готовится не к миру, а к новому наступлению в Украине.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Брюсселе накануне встречи министров обороны НАТО 14-15 февраля.

— Спустя почти год после вторжения президент Путин не готовится к миру. Он начинает новые наступательные действия, – сказал Столтенберг.

Генсек добавил, что к встрече НАТО во вторник присоединится министр обороны Украины Алексей Резников, с которым будут совместно решены неотложные проблемы Украины.

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— Мы должны продолжать обеспечивать Украину тем, что ей нужно для победы и достижения справедливого и стабильного мира, — добавил он.

Столтенберг назвал войну России против Украины “соревнованием логистики” и призвал передавать Украине военную помощь быстрее.

— Понятно, что мы в логистической гонке. Ключевые средства, такие как боеприпасы, топливо и запасные части должны быть доставлены в Украину, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя. Скорость спасет жизнь, – убежден он.

В связи с этим Столтенберг заверил, что союзники будут усиливать поддержку Украины. Он приветствовал недавние заявления союзников о новых танках, тяжелом вооружении и обучении для Украины и отметил, что ожидает дальнейших поставок.

В украинской разведке утверждают, что россиянам не хватает ресурсов для нового массированного наступления на годовщину полномасштабного вторжения 24 февраля. По словам представителя ГУР Минобороны Андрея Черняка, враг планирует в ближайшие недели активизироваться на Востоке и сейчас пытается найти слабые места в нашей обороне.

В Белом доме считают, что такое наступление РФ возможно весной, соответственно прогнозируют ожесточенные бои, когда потеплеет.