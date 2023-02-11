Россия готовится к новому наступлению весной — Кирби

Февраль, 11 в 10:17

Российский диктатор Владимир Путин зимой пытается пополнить боевые подразделения российской армии и перевооружить их, чтобы весной возобновить наступательные действия в Украине.

Об этом заявил на брифинге координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

По его словам, именно поэтому США и союзники в течение последних недель увеличили пакеты помощи Украине в сфере безопасности, “чтобы помочь подготовиться к тому, что россияне могут планировать весной”.

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— Мы ожидаем, что с улучшением погоды боевые действия, вероятно, станут более ожесточенными, — подчеркнул Кирби.

В то же время в Офисе президента считают, что российские войска уже начали новое масштабное наступление, о котором предупреждала украинская разведка.

В частности, речь идет об активных боевых действиях в Луганской и Донецкой областях.