Не хватает ресурсов: в ГУР отвергли возможность наступления РФ на годовщину вторжения
Слухи и прогнозы о якобы подготовке массированного наступления РФ на годовщину вторжения 24 февраля неуместны, поскольку россиянам не хватает ресурсов, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post.
— РФ уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня, — подчеркнул он.
По его словам, враг планирует в ближайшие недели активизироваться на Востоке и сейчас пытается найти слабые места в нашей обороне.
— Однако, по нашей информации, российское командование не имеет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-то тактического успеха на Востоке Украины, — добавил Черняк.
Разведчик говорит, что оккупантам прежде всего не хватает высокоточного оружия, однако они продолжат ракетный террор мирного населения, хотя уже использовали более 80% высокоточных ракет.
— Они пытаются восстановить свое производство, но пока это им не удается, — подытожил Черняк.
В Белом доме считают, что такое наступление РФ возможно весной, соответственно прогнозируют ожесточенные бои, когда потеплеет.
Источник: Kyiv Post