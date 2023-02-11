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Факты / Україна

Не хватает ресурсов: в ГУР отвергли возможность наступления РФ на годовщину вторжения

Валентина Летяк, редактор ленты
Не хватает ресурсов: в ГУР отвергли возможность наступления РФ на годовщину вторжения
Фото: Факты ICTV

Слухи и прогнозы о якобы подготовке массированного наступления РФ на годовщину вторжения 24 февраля неуместны, поскольку россиянам не хватает ресурсов, заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк в комментарии изданию Kyiv Post.

— РФ уже начала полномасштабное наступление 24 февраля прошлого года, которое продолжается и сегодня, — подчеркнул он.

По его словам, враг планирует в ближайшие недели активизироваться на Востоке и сейчас пытается найти слабые места в нашей обороне.

— Однако, по нашей информации, российское командование не имеет достаточных ресурсов для широкомасштабных наступательных действий. Главной целью российских войск остается достижение хотя бы какого-то тактического успеха на Востоке Украины, — добавил Черняк.

Разведчик говорит, что оккупантам прежде всего не хватает высокоточного оружия, однако они продолжат ракетный террор мирного населения, хотя уже использовали более 80% высокоточных ракет.

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— Они пытаются восстановить свое производство, но пока это им не удается, — подытожил Черняк.

В Белом доме считают, что такое наступление РФ возможно весной, соответственно прогнозируют ожесточенные бои, когда потеплеет.

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Источник: Kyiv Post

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