Февраль, 13 в 17:36

Число жертв масштабных землетрясений в Турции и Сирии возросло до 36 тысяч.

Уже неделю спасатели продолжают разбирать завалы в поисках пострадавших, но шансы найти живых людей уменьшаются с каждой минутой.

Эдуардо Рейносо, профессор мексиканского университета, изучавший смерти в разрушенных при землетрясении домах, рассказал, что шансы на выживание под обломками “резко падают через пять дней и близки к нулю через девять дней, хотя были и исключения”.

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По официальным данным в Турции подтверждено 31 643 погибших.

Через неделю после мощнейшего землетрясения в турецкой провинции Хатай спасли женщину. Найдет Умай пролежала под завалами 175 часов и выжила.

На помощь в ликвидации последствий землетрясения в Турцию отправили 87 украинских спасателей. Поисково-спасательными группами сводного отряда ГСЧС Украины было обследовано 340 разрушенных зданий и сооружений, разобрано 107 завалов, деблокированы тела 26 человек.

– Ситуацию усугубляют низкие температуры и неправильная конструкция зданий, из-за которой дома развалились на мелкие куски, почти не оставив простора для выживания, – сообщают власти Турции.

В Турции за строительство таких зданий уже как минимум 131 человек находится под следствием.

В субботу, 11 февраля, на Кипре задержан владелец строительной компании Хасан Альпаргюн. Прокуратура города Адана выдала ордер на задержание 62 человек в связи с расследованием.

Также арестовали Мехмета Яшара Джошкуна, являющегося подрядчиком Rönesans Residence, многоэтажного дома класса люкс в провинции Хатай.

Он был задержан властями в аэропорту Стамбула в пятницу при попытке побега в Черногорию.

Как сообщают в CNN, волонтерская организация Белые шлемы объявила о завершении своих операций по поиску и спасению выживших в контролируемых повстанцами районах на севере и северо-западе Сирии.

–Наши команды провели 108 часов работы в более чем 40 городах, поселках и селах на северо-западе Сирии, в ходе которых было полностью разобрано около 479 разрушенных и 1481 частично разрушенных жилых домов, – говорится в сообщении.

Число погибших в Сирии составляет 4574 человека, включая более 3160 в регионах, контролируемых оппозицией, и 1414 в районах, контролируемых правительством.