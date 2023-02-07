Україна відправляє до Туреччини пошуково-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) для допомоги в ліквідації наслідків потужного землетрусу. До складу загону увійшли 87 осіб.

Про це йдеться в розпорядженні Кабінету міністрів № 102-р від 7 лютого.

Рятувальники полетять до Туреччини літаками Ан-32 та Ан-26. Відповідні доручення отримали Міністерство внутрішніх справ та ДСНС.

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– Направити до Турецької Республіки літаками Ан-32 і Ан-26 та автомобільним транспортом зведений пошуково-рятувальний загін Державної служби з надзвичайних загальною чисельністю 87 осіб, у тому числі 10 осіб — членів екіпажів літаків, для надання допомоги в ліквідації наслідків землетрусу, – зазначається в розпорядженні.

Міністерство закордонних справ України має забезпечити отримання дозволів на проліт літаків ДСНС до місця призначення та у зворотному напрямку. А Туреччина має забезпечити розміщення рятувальників та екіпажів літаків.

Міністерству економіки, Міністерству фінансів, МВС та ДСНС доручено опрацювати питання відшкодування витрат, пов’язаних із наданням допомоги Туреччині.

Президент України Володимир Зеленський уже поінформував турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана про рішення направити рятувальників. Президенти провели телефонну розмову.

– Висловив співчуття у зв’язку зі страшною трагедією, що спіткала народ Туреччини через землетруси. Повідомив про рішення відправити з України до Туреччини загін рятувальників і техніку, які допоможуть у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, – наголосив Зеленський.

Він нагадав, що українські рятувальники мають потрібний досвід у подоланні наслідків природних катастроф. За словами президента, вони прибудуть до постраждалих регіонів Туреччини “в найкоротший час”.

У розмові з @RTErdogan висловив співчуття у зв’язку з трагедією, що спіткала народ ???????? через землетруси. Повідомив про рішення відправити з ???????? до ???????? загін рятувальників і техніку, які допоможуть у ліквідації наслідків. Вони скоро прибудуть до постраждалих регіонів ????????. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 7, 2023

Як відомо, потужний землетрус магнітудою 7,8 стався в Туреччині на світанку 6 лютого. Згодом відбулася ще серія підземних поштовхів.

Землетрус забрав життя понад 3,5 тис. мешканців Туреччини, а більш ніж 22 тис. людей постраждали.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган оголосив про запровадження надзвичайного стану в 10 провінціях країни, який діятиме протягом трьох місяців.

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Джерело: Telegram-канал Володимира Зеленського