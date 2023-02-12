Лютий, 12 в 19:46

Кількість загиблих внаслідок руйнівного землетрусу 6 лютого у Туреччині та Сирії зросла до 33 181 особи.

Як повідомили у Турецькому координаційному центрі з надзвичайних ситуацій SAKOM, у країні загинуло 29 605 осіб. У Сирії землетрус забрав життя 3 576 громадян.

Неурядова добровільна організація Білі каски, яка у п’ятницю оголосила про закінчення пошуково-рятувальних операцій, заявила CNN, що загальна кількість загиблих, як очікується, буде набагато вищою.

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За даними муніципалітету Стамбула, 10-річну дівчинку врятували у провінції Хатай на півдні Туреччини через 147 годин після землетрусу.

Пошуково-рятувальні служби витягли дівчинку на ім’я Каді з-під завалів та перенесли її на ношах, щоб надати медичну допомогу.

В тій же провінції врятували 35-річного чоловіка Мустафу Саригюль. Через 149 годин після землетрусу його тіло знайшли серед руїн шестиповерхового житлового будинку.

Пошуково-рятувальні групи, а також військовослужбовці та члени румунської пошуково-рятувальної групи п’ять годин працювали над порятунком чоловіка.

Прем’єр-міністр Пакистану Шехбаз Шаріф повідомив, що анонімний чоловік із США пожертвував $30 млн постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії.

– Глибоко зворушений прикладом анонімного пакистанця, який зайшов до посольства Туреччини в США і пожертвував $30 млн постраждалим від землетрусу в Туреччині та Сирії. Це такі чудові акти благодійності, які дозволяють людству здобути перемогу над, здавалося б, непереборними труднощами, – написав прем’єр-міністр у Twitter.

Агентство Anadolu, один із державних медіа-каналів Туреччини, підтвердило цю новину.

Влада Туреччини затримала низку осіб, відповідальних за будівництво будинків, які звалилися внаслідок руйнівного землетрусу, пише CNN.

У суботу, 11 лютого, на Кіпрі затримали власника будівельної компанії Хасана Альпаргюна. Прокуратура міста Адана видала ордер на затримання 62 осіб у зв’язку із розслідуванням.

Також заарештували Мехмета Яшара Джошкуна, який є підрядником Rönesans Residence, багатоповерхового будинку класу люкс у провінції Хатай.

Його було затримано владою в аеропорту Стамбула в п’ятницю при спробі втечі до Чорногорії.

Крім цього, щонайменше 98 людей було заарештовано за підозрою у розграбуванні пошкоджених будівель або обмані жертв землетрусу.

Правоохоронці вилучили шість пістолетів, три гвинтівки, коштовності, банківські картки, $11 тис. та 70 тис. турецьких лір (близько $3,7 тис.) готівкою.

Ще двох людей було заарештовано після того, як вони вдавали з себе гуманітарних працівників і, ймовірно, намагалися вкрасти шість вантажівок з їжею для жертв землетрусу в провінції Хатай.