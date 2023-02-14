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Глава Пентагона и Резников встретились перед заседанием Рамштайн-9

Марта Бондаренко, редактор ленты
Глава Пентагона и Резников встретились перед заседанием Рамштайн-9

Сегодня, 14 февраля, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников встретились в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Соответствующее видео встречи опубликовал Ллойд Остин в Twitter.

Оба министра прибыли в Брюссель на заседание контактной группы по обороне Украины — Рамштайн-9.

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— Всегда приятно встретиться с моим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым. Более 50 стран-участниц контактной группы едины с вами в этой борьбе за суверенитет и самооборону Украины, — написал глава Пентагона в Twitter.

В преддверии заседания Рамштайн-9 в Брюсселе Алексей Резников назвал главные темы обсуждения: защита украинского неба, развитие танковой коалиции и современная авиация для Украины.

Союзники также должны обсудить формирование запаса боеприпасов, тренировку украинских воинов и стабильность западной поддержки Украины: речь идет о логистике, обслуживании, ремонте и т.д.

Фото: скриншот

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