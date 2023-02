Сегодня, 14 февраля, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Алексей Резников встретились в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Соответствующее видео встречи опубликовал Ллойд Остин в Twitter.

Оба министра прибыли в Брюссель на заседание контактной группы по обороне Украины — Рамштайн-9.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and ???????? Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023