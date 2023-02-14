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В США допускают отправку истребителей Украине — FT

Марта Бондаренко, редактор ленты
Требует проверки
Винищувач F-16
Фото: Depositphotos

В администрации президента США Джо Байдена допускают отправку Украине истребителей.

Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источники.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от западных союзников отправки истребителей, хотя до сих пор этого никто не делал.

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Ранее президент Джо Байден заявил, что США не будут передавать Украине истребители F-16.

Но официальные лица Вашингтона признают, что все же могут предоставить нашим вооруженным силам более совершенную авиацию, поскольку война затянется. Или же США могут дать “зеленый свет” на передачу американских F-16 из других стран.

Вопрос авиации будет обсуждаться на встрече Рамштайн-9 в Брюсселе.

Западные страны намерены объявить об отправке Украине боеприпасов и средств противовоздушной обороны, чтобы поддержать Украину перед планируемым новым наступлением Москвы.

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Киев неоднократно говорил о нехватке боеприпасов. По словам официальных лиц, эти насущные потребности превзошли более долгосрочные запросы на такую технику, как истребители или западные боевые танки.

По заявлению НАТО в понедельник, новое наступление России уже началось.

— Украина говорит нам, что им действительно нужны боеприпасы и дополнительные средства противовоздушной обороны, — сказал западный чиновник.

Официальный представитель США заявил, что в ближайшем будущем истребители будут менее важны, поскольку Украина надеется сохранить преимущество.

— На чем мы действительно должны сейчас сосредоточиться, так это на способности Украины защищать небо, и они сделают это с помощью зенитной артиллерии, оснащенной соответствующими боеприпасами. Истребители не обладают и не будут столь же эффективны против российских воздушных сил, как комплексная система ПВО, — заявил представитель США.

По словам чиновника, эта война оказалась артиллерийской дуэлью.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине потребляет огромное количество боеприпасов и истощает запасы союзников. Текущие темпы расходов на боеприпасы во много раз превышают нынешние темпы производства.

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Источник: Financial Times
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