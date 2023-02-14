Февраль, 14 в 8:00

Сегодня, 14 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится девятая встреча в формате Рамштайн.

В украинском Минобороны возлагают большие надежды на современные западные самолеты, ведь война на нашей земле длится почти год, а враг сосредоточился на уничтожении гражданской критической инфраструктуры крылатыми и баллистическими ракетами.

Следовательно, нам нужно защитить наше небо.

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Истребители F-16, Tornado, Eurofighter

15 ноября 2022 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в связи с падением ракеты на территории Польши заявил, что нашим Вооруженным силам просто необходимо предоставить современные самолеты типа F-15 и F-16 и системы ПВО.

Заместитель министра иностранных дел и экс-посол в Германии Андрей Мельник также подчеркнул, что Украине нужны боевые самолеты — чтобы это был мощный союз по истребителям F-16, Tornado, Eurofighter и пр.

20 января министр иностранных дел Нидерландов Вопке Гукстра заявил о готовности рассмотреть вопрос поставки Украине самолетов F-16 и боевых машин пехоты, если будет соответствующий запрос.

Позже министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен подтвердила получение официального запроса от правительства Украины. Теперь это требует внимательного рассмотрения, ведь “не так легко эту просьбу выполнить”.

Такого же мнения и президент Польши Анджей Дуда. По его словам, отправка Украине истребителей F-16 является достаточно “серьезным вызовом”. Например, Польша имеет 50 таких самолетов, но Украине их нужно больше.

К тому же эти истребители нуждаются в соответствующем персонале по обслуживанию, поэтому не так просто передать самолеты Украине.

Напомним, что и США, где производят истребители F-16, первоначально были категорически против отправки Украине самолетов. Но потом Вашингтон смягчил свою позицию.

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, так происходит, что каждая военная помощь для ВСУ проходила ряд этапов, среди которых был и отказ. Например, так было с HIMARS, Bradley и с немецкими танками Leopard.

Военный аналитик, полковник Петр Черник возлагает большие надежды, что на сегодняшнем Рамштайне удастся договориться о поставках Украине западной авиации. Об этом он заявил в комментарии Фактам ICTV.

По его словам, в настоящее время авиация очень важна, ведь именно это оружие применяет Россия против мирного населения Украины.

— Большие надежды на западную авиацию. Но мой личный прогноз — это 50/50… Я являюсь огромным поклонником американских систем F-15 и особенно F-16. Это едва ли не лучшие машины, которые существуют в природе. Хотя есть шведские Saab Gripen, немецкие Tornado, британские Eurofighter Typhoon и французские Rafale. Все это нам может подойти, – подчеркнул Петр Черник.

Какие же будут итоги относительно самолетов, спрогнозировать чрезвычайно трудно. Однако рано или поздно западная авиация у нас появится.

Военный эксперт рассказал, что на самом деле самым сложным моментом в предоставлении Украине истребителей является обеспечение их обслуживания.

— Уход за машиной – это 90% времени для того, чтобы она повоевала оставшиеся 10%. Вот эти 90% – это технический персонал, это соответствующее оборудование, соответствующие аэродромные полосы и т.д. Все это нескончаемая связь с производителем самолетов. К примеру, у Соединенных Штатов нет большего лоббиста, чем военно-промышленный комплекс, — рассказал Петр Черник.

Он также считает, что на Рамштайне-9 проговорят вопрос увеличения количества систем ПВО для Украины – здесь гораздо больше оптимизма.

— Чего-то нового вряд ли дадут. Однако будет “сверка часов” относительно имеющегося вооружения в Украине, а именно насчет предоставления больше немецких IRIS-T, американских Patriot, итальянских установок SAMP-T, — отметил полковник Петр Черник.

Насчет “танковой коалиции”, о которой заявил министр обороны Алексей Резников, на Рамштайне также будут обсуджать, чтобы как можно больше стран присоединились к такому союзу.

Ранее командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что следующая фаза войны будет связана именно с танками. И речь идет не о старых Т-72, ​​а о современных боевых машинах, таких как немецкие Leopard 2 и британские Challenger. Таких танков нам нужно очень много.

Руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что вопрос предоставления Украине современной авиации не нов — об этом начали говорить еще с сентября прошлого года.

Эксперт уверен, что самолеты нам дадут, и главный вопрос, когда именно. Понятно, что Украина хочет как можно быстрее.

— Мы должны убедить наших партнеров на опыте того времени, что Вооруженные силы Украины могут и дальше продолжать успешные контрнаступления, могут деоккупировать территории, и как следствие — это приведет к миру в Европе, — заявил Александр Мусиенко.

По его словам, для успешного контрнаступления Силам обороны Украины нужны три составляющие.

Во-первых, это танки и бронетехника. В этом вооружении мы уже имеем принятые решения.

Во-вторых, это дальнобойные ракеты на расстояние более 100 км, например, GLSDB. Эти ракеты находятся в одном из пакетов помощи от США. Также Украине требуются дальнобойные ракеты ATACMS для американских систем HIMARS.

Третий компонент – это самолеты с ракетами воздух-земля и бомбами, чтобы уничтожать позиции и технику врага.

– Вот эти составляющие являются залогом деоккупации нашей земли и, как следствие, завершения войны, возможно, до конца этого года. Именно это мы говорим нашим партнерам, и понимание у них появляется, – подчеркнул Александр Мусиенко.

Эксперт выразил уверенность, что на Рамштайне-9 все же примут решение по дальнобойным ракетам, а впоследствии, возможно, и самолеты дадут.