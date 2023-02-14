Украинцы будут проходить обучение подразделениями: Резников об итогах Рамштайн

Февраль, 14 в 18:13

Украинских воинов будут обучать на новой технике, которую предоставляют другие страны, целыми подразделениями, чтобы освободить временно оккупированные врагом территории.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате Рамштайн 14 февраля.

— Мы продолжали говорить об обучении наших подразделений на той технике, которую нам дают, чтобы готовые подразделения выполняли задачи Генерального штаба по освобождению временно оккупированных территорий, — отметил он.

По его словам, он очень доволен результатами встречи, в то же время рассказал о некоторых из них. В частности, Резников услышал четкие месседжи от всех представителей — полная поддержка Украины до победы.

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В Рамштайн участвовали 54 представителя стран мира. По его мнению, это означает, что антикремлевская коалиция становится все больше. Резников отметил, что все считают, что победа Украины состоится именно на поле боя.

В то же время на встрече Рамштайн обсудили и другие темы, среди которых обеспечение большей подотчетности об учете оружия, предоставленного партнерами для обороны от полномасштабной российской агрессии.