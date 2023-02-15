Февраль, 14 в 22:50

Европейская комиссия инициировала включение Украины в зону европейского свободного телефонного роуминга.

По данным Еврокомиссии, это станет первым случаем распространения режима внутреннего рынка ЕС на Украину.

— Включение Украины в зону свободного роуминга ЕС является одним из ключевых действий пересмотренного Плана приоритетных действий. Этот план является дорожной картой для полной реализации зоны свободной торговли между ЕС и Украиной, а также дальнейшей интеграции, — говорится в сообщении.

В Еврокомиссии отмечают, что украинцам больше не придется платить никаких дополнительных сборов за использование своих мобильных телефонов во время поездок в ЕС. В то же время туристы из ЕС будут пользоваться теми же правами во время посещения Украины.

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Теперь это предложение будет рассмотрено Советом ЕС. В соответствии с соглашением Совета Торговый комитет ЕС-Украина должен будет принять совместное решение о предоставлении взаимного режима внутреннего рынка для роуминга.

Сейчас операторы связи ЕС и Украины предлагают доступные или бесплатные звонки на добровольной основе. Благодаря этой договоренности около 4 млн украинских беженцев в ЕС имеют доступную связь.