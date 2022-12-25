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Факты / Україна

Предлагают стабильную связь при отключении света. Мошенники придумали новую схему для выманивания денег

Бедрак Виктория, редактор ленты
Мобільний зв'язок
Фото: Pixabay

Центр противодействия дезинформации предупредил, что на фоне проблем со связью мошенники изобрели новую схему для выманивания денег.

Так, злоумышленники, представляясь сотрудником мобильной компании, обещают человеку, что будут переключать его на другую вышку, чтобы во время отключений была стабильная связь.

После этого на телефон жертвы приходит код, цифры которого просят назвать. В результате этих действий мошенники получают доступ к мобильным приложениям банков, соцсетям и т.д.

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— Ни в коем случае не передавайте личные данные, коды подтверждений подозрительным лицам! За помощью обращайтесь самостоятельно только на горячие линии своих операторов: Киевстар – 466; Vodafone – 111; Lifecell – 5433, – говорится в сообщении.

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Источник: Центр противодействия дезинформации

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