Эстония предлагает ЕС вложить €4 млрд в закупку 1 млн боеприпасов для Украины — СМИ

Февраль, 16 в 18:00

Эстония направила странам-членам Европейского Союза предложение инвестировать около €4 млрд для совместной закупки 1 млн боеприпасов, необходимых Украине для отражения российского вторжения.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Таллин утверждает, что сейчас Россия в день выпускает в Украине столько же боеприпасов, сколько Европа может произвести за месяц. Поэтому ЕС необходимо срочно увеличить свой оборонно-промышленный потенциал, чтобы помочь украинским военным продолжать борьбу.

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— Мы должны приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решений и реализации инициативы, как можно скорее, уже в 2023 году – этого требует острота ситуации в Украине. Цена любого промедления очень высока, и она растет каждый день, – говорится в документе.

В предложении отмечается, что этот план позволит европейской промышленности увеличить свои мощности в семь раз и произвести в течение следующих шести месяцев 1 млн 155-миллиметровых снарядов, о которых просила Украина.

Дополнительные €4 млрд на совместную закупку боеприпасов могут быть добавлены в имеющийся Европейский фонд мира ЕС, который используется для возмещения средств странам за их военную поддержку Украины.

В документе подчеркивается, что сейчас Украина использует в среднем от 60 тыс. до 210 тыс. боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность имеет мощность только для производства 25 тыс. снарядов за такой же промежуток времени. В нынешних обстоятельствах для удовлетворения потребностей Киева потребовалось бы до четырех лет.