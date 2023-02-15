Февраль, 15 в 11:53

Вооруженным силам Украины хватит боеприпасов, чтобы отбить наступление российских оккупантов.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, в Украине давно организовали поставки боеприпасов от стран НАТО как военно-техническую помощь. Кроме того, были заключены контракты на 2023 год, чтобы обеспечить системность такого снабжения.

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– Поставки есть и поставки будут. Когда идет война, всегда чего-то не хватает. Но говорить, что ситуация критическая и нам не хватит (боеприпасов, – Ред.) для того, чтобы отбить нашествие – нельзя. Мы готовы к отражению нашествия. Но чем больше будет боеприпаса – тем лучше, и об этом знают наши партнеры. Об этом мы сегодня также говорили на заседании Рамштайна, – сказал он.

Также Резников сообщил, что ВСУ будут готовы к контрнаступлению на западной технике через несколько месяцев.

Министр объяснил, что все возможности поставок современной техники в Украину зависят от срока обучения наших военных.