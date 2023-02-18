Февраль, 18 в 13:29

Первая группа украинских военнослужащих завершила обучение на западной технике, в том числе на американских боевых машинах пехоты Bradley. Тренировки проходили на базе США в Германии.

Об этом сообщил журналистам спикер Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер.

По его словам, в эту группу входили 635 украинских военных. Они тренировались на полигоне Графенвер, где США обычно проводят общевоенную подготовку и маневры.

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Первая группа военнослужащих прибыла на базу 15 января. Они прошли интенсивный пятинедельный курс подготовки, во время которого приобретали боевые навыки и осваивали бронетехнику, которая будет иметь решающее значение во время предстоящего весеннего контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Райдер уточнил, что батальон украинских военных тренировался на БМП Bradley. Кроме того, украинцы осваивали американские самоходные гаубицы M109 Paladin.

В настоящее время подготовку в Графенвере проходит вторая группа из 710 украинских военнослужащих. Они также будут тренироваться на Bradley и гаубицах M109 Paladin, о предоставлении которых недавно объявили США.

Кроме того, на следующей неделе еще 890 украинских военных приступят к тренировкам на боевых бронированных машинах Stryker. Это будут первые учения на бронетехнике этого вида.

Подготовка предполагает теоретический курс, полевые тренировки и более масштабные боевые учения. США стремятся расширить возможности ВСУ осуществить скоординированное контрнаступление, используя артиллерию, бронетехнику и наземные силы.

Учения начались в середине января этого года в рамках расширенной программы США по подготовке украинских военнослужащих.

Как сообщает американский телеканал CNN, ранее США предлагали менее масштабные тренировки на отдельных системах вооружений. Поэтому переход к учениям на уровне батальона ознаменовал значительное расширение усилий США по подготовке украинцев к длительной войне.

В конце января в Пентагоне подтвердили, что отправили в Украину первую партию основных боевых машин пехоты Bradley (около 60 единиц) в рамках соглашения о военной помощи на $2,85 млрд.

В Пентагоне ожидают, что украинская армия перейдет в контрнаступление весной 2023 года, когда появится “окно возможностей”.