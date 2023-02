Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал западных союзников удвоить военную помощь для Украины. Политик подтвердил, что его страна станет первой, кто предоставит Киеву оружие большой дальности.

Об этом Сунак сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своей речи он отметил, что “коллективные усилия Запада меняют ситуацию”, но и российские войска с каждым днем “наносят еще больше боли и страданий” Украине.

Он напомнил, что Великобритания стала первой страной в мире, которая предоставила Украине танки, согласилась тренировать украинских пилотов и морских пехотинцев.

Сунак уточнил, что для победы в войне Украине нужно больше артиллерии, военной техники и систем ПВО.

Глава британского правительства добавил, что нужно помочь Украине защитить свои города от российских ракет и иранских дронов.

“The UK will be the first country to provide Ukraine with long range weapons.”

