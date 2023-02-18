Февраль, 18 в 16:18

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал западных союзников удвоить военную помощь для Украины. Политик подтвердил, что его страна станет первой, кто предоставит Киеву оружие большой дальности.

Об этом Сунак сообщил во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.

В своей речи он отметил, что “коллективные усилия Запада меняют ситуацию”, но и российские войска с каждым днем “наносят еще больше боли и страданий” Украине.

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– Единственный путь к переменам – это победа Украины. Поэтому нам нужна военная стратегия, чтобы Украина получила решающее преимущество на поле боя, выиграла войну, и политическая стратегия для достижения мира, — сообщил Сунак.

Он напомнил, что Великобритания стала первой страной в мире, которая предоставила Украине танки, согласилась тренировать украинских пилотов и морских пехотинцев.

Сунак уточнил, что для победы в войне Украине нужно больше артиллерии, военной техники и систем ПВО.

– Поэтому сейчас пришло время удвоить нашу поддержку. Когда Путин начал эту войну, он сделал ставку на то, что наша решимость пошатнется… Но мы доказали, что он ошибался тогда, и мы докажем, что он ошибается сейчас, — подчеркнул Сунак.

Глава британского правительства добавил, что нужно помочь Украине защитить свои города от российских ракет и иранских дронов.

– Именно поэтому Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности. И именно поэтому мы сотрудничаем с нашими союзниками, чтобы предоставить Украине самые современные системы ПВО, — сообщил он.

“The UK will be the first country to provide Ukraine with long range weapons.” — ???????? PM @RishiSunak at #MSC2023 — Munich Security Conference (@MunSecConf) February 18, 2023

Премьер Британии призвал другие страны последовать примеру Лондона до того, как Россия начнет ожидаемое весеннее наступление в Украине.

По словам Сунака, в 2023 году помощь Британии для Украины составит не менее 2,3 млрд фунтов стерлингов.

Еще в начале февраля президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Лондон сообщил, что Великобритания готова предоставить оборонный пакет с дальнобойным оружием.