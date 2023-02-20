Премьер Молдовы призвал к демилитаризации Приднестровья и выводу войск РФ

Февраль, 19 в 23:34

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан призвал к демилитаризации непризнанной территории Приднестровья и выводу оттуда российских войск.

— Демилитаризация региона предусматривает вывод российских войск — обязательство, которое сама РФ взяла на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, — заявил представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ, цитируя премьера Речана.

В частности, реинтеграцию оккупированного Россией Приднестровья Речан видит через дипломатию, диалог, экономическую и социальную интеграцию.

— Мы хотим достичь мирной реинтеграции нашей страны путем диалога, переговоров и дипломатии, чтобы полностью восстановить суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова, — добавил спикер Водэ.

Источник: EADaily