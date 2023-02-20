Премьер Молдовы призвал к демилитаризации Приднестровья и выводу войск РФ
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Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан призвал к демилитаризации непризнанной территории Приднестровья и выводу оттуда российских войск.
— Демилитаризация региона предусматривает вывод российских войск — обязательство, которое сама РФ взяла на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, — заявил представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ, цитируя премьера Речана.
В частности, реинтеграцию оккупированного Россией Приднестровья Речан видит через дипломатию, диалог, экономическую и социальную интеграцию.
— Мы хотим достичь мирной реинтеграции нашей страны путем диалога, переговоров и дипломатии, чтобы полностью восстановить суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова, — добавил спикер Водэ.
Источник: EADaily
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