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Премьер Молдовы призвал к демилитаризации Приднестровья и выводу войск РФ

Юля Захарченко, редактор ленты
Премьер Молдовы призвал к демилитаризации Приднестровья и выводу войск РФ
Фото: Depositphotos

Новый премьер-министр Молдовы Дорин Речан призвал к демилитаризации непризнанной территории Приднестровья и выводу оттуда российских войск.

— Демилитаризация региона предусматривает вывод российских войск — обязательство, которое сама РФ взяла на себя на саммите ОБСЕ в Стамбуле в 1999 году, — заявил представитель правительства Молдовы Даниэл Водэ, цитируя премьера Речана.

В частности, реинтеграцию оккупированного Россией Приднестровья Речан видит через дипломатию, диалог, экономическую и социальную интеграцию.

— Мы хотим достичь мирной реинтеграции нашей страны путем диалога, переговоров и дипломатии, чтобы полностью восстановить суверенитет и территориальную целостность Республики Молдова, — добавил спикер Водэ.

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Источник: EADaily

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