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Достаточно одного пункта: в Белом доме ответили на “мирный план” Китая

Валентина Летяк, редактор ленты
Білий дім
Фото: Depositphotos

Война в Украине может закончиться хоть завтра, поскольку вторжение РФ — исключительно прихоть российского диктатора Владимира Путина.

Так советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан прокомментировал обнародованный Китаем так называемый мирный план из 12 пунктов, в котором Пекин призывает к прекращению боевых действий в Украине и позиционирует себя как посредник между Москвой и Киевом.

— Моя первая реакция на это — они могли бы остановиться на первом пункте, а именно на уважении суверенитета всех стран. Эта война может закончиться завтра, если Россия прекратит нападение на Украину и выведет свои войска. Это была война выбора, которую развязал Путин, — объяснил он.

Салливан подчеркнул, что никто не нападал на саму Россию — ни Украина, ни США, ни НАТО.

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Перед этим Китай обнародовал “мирный план” со своими идеями по урегулированию войны РФ против Украины, насчитывающий 12 пунктов.

Накануне президент Владимир Зеленский заявил, что Украине было бы желательно встретиться с Китаем и обсудить мирную инициативу, которую они предлагают.

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Источник: CNN
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