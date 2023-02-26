Папа Римский может посетить Киев, однако пока не возник повод

Февраль, 26 в 14:34

Папа Римский Франциск планирует посетить Киев, но ждет удобного повода.

Об этом в интервью American Magazine заявил министр иностранных дел при Святом Престоле архиепископ Пол Ричард Галлахер.

По его словам, Папа Франциск говорил ранее, что поедет в Киев, только если сможет поехать и в Москву, но приглашение от России еще не поступало.

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– Это идеальный сценарий Папы, но пока об этом речь не идет. Украинцы постоянно повторяют свое приглашение, но приглашение из Москвы не поступает. Я думаю, что Папа хочет сказать: “Я хочу посетить обе стороны этого конфликта, поскольку мой визит будет иметь ключевое значение для решения этой ужасной войны”. И я считаю, что на данный момент таких условий и такой ситуации не существует, — заявил Галлахер.

Однако в Ватикане не исключают, что возможна поездка только в Украину.

– Но возникает другой вопрос, будет ли это эффективным в том ключе, которого желает Папа от возможного визита. Я не думаю, что он хочет, чтобы визит был просто жестом или символом, несмотря на то, что визит для ободрения людей, выявления солидарности с ними и сочувствия к их страданиям имеет свою ценность, – сказал архиепископ.

Галлахер отметил, что Святой Престол поддерживает территориальную целостность Украины.

Напомним, накануне годовщины полномасштабного вторжения России в Украину Папа Римский Франциск призвал к прекращению войны, назвав ее абсурдной и жестокой.

Источник: American Magazine