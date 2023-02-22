Перемогу не можна побудувати на руїнах: Папа Римський закликав до переговорів

Лютий, 22 в 16:41

Папа Римський Франциск напередодні роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну закликав до припинення війни, назвавши її абсурдною та жорстокою.

Про це він сказав під час загальної аудієнції у Ватикані у середу, 22 лютого.

— Дорогі браття й сестри, післязавтра, 24 лютого, сповниться рік від вторгнення в Україну, рік від початку цієї абсурдної та жорстокої війни, сумна річниця, – сказав понтифік.

Франциск сказав, що кількість загиблих і економічні та соціальні руйнування, спричинені війною, “говорять самі за себе”.

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— Чи зможе Господь простити стільки злочинів і стільки насильства? Він – Бог миру. Залишаймося близькими з мученицьким українським народом, страждання якого тривають, і запитуймо: чи було зроблено все можливе, щоби зупинити війну? – мовив Папа.

Папа Римський звернувся до тих, хто має владу над країнами, і закликав їх припинити бойові дії та розпочати мирні переговори. Наостанок він сказав, що побудована на руїнах перемога ніколи не буде справжньою.

За час повномасштабної війни РФ проти України понтифік неодноразово згадував у своїх виступах про нашу державу. Наприклад, під час різдвяного привітання він двічі згадав про Україну та страждання українців.

Джерело: Vatican News