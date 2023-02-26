Россия и Беларусь продлили военные учения до 6 марта

Февраль, 26 в 13:42

Учения вооруженных сил Беларуси и России продлены как минимум до 6 марта.

График учений обнародовал Тelegram-канал Беларускі Гаюн.

– 25-26 февраля стали выходными для некоторых полигонов, а другие, где сконцентрированы ВС РФ, продолжат работать без перерыва: Осиповицкий, Доманово, Лепельский, Обуз-Лесновский, — говорится в сообщении.

Учения продлятся с 27 февраля по 6 марта на таких полигонах:

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227 общевойсковой полигон Борисовский (Борисовский район) до 04.03;

полигон Гожский 6 ОМБр (Гродненский район) до 03.03;

полигон Брестский 38 ОДШБр (Брестский район) до 04.03;

полигон Осиповичский 51 АБр (Осиповичский район) до 05.03;

212 авиационный полигон Неман (Новогрудский район) до 03.03;

230 общевойсковой полигон Обуз-Лесновский (Барановичский район) до 06.03;

174 учебный полигон ВВС и войск ПВО Доманово (Ивацевичский район) до 05.03;

полигон Лепельский 19 ОМБр (Лепельский район) до 05.03.

– ВС РБ улучшают навыки, становятся более подготовленными к обороне, но, как и раньше, они не готовы к наступательным действиям из-за отсутствия реального боевого опыта, — отмечается в сообщении.

Напомним, в Верховной Раде Украины внесли изменения в закон о защите государственной границы и приняли решение увеличить полосу вдоль украинско-российской и украинско-белорусской границы до 2 км в ширину и заминировать эту территорию.

Источник: Беларускі Гаюн

Фото: ГУР