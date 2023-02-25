Україна розширить та замінує смугу державного кордону з РФ та Білоруссю – закон
Фото: Офіс президента
Напередодні Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Законопроєкт передбачає наступні зміни:
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Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Ця територія буде замінована;
Також законом буде врегульовано питання залучення Збройних сил України, Національної гвардії та Нацполіції до охорони державного кордону.
Крім того, визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.