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Факти / Україна / Політика

Україна розширить та замінує смугу державного кордону з РФ та Білоруссю – закон

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
забор на кордоні України з білоруссю
Фото: Офіс президента

Напередодні Верховна Рада внесла зміни до деяких законодавчих актів України щодо захисту державного кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Законопроєкт передбачає наступні зміни:

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Смуга вздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону збільшиться до 2 км завширшки. Ця територія буде замінована;

Також законом буде врегульовано питання залучення Збройних сил України, Національної гвардії та Нацполіції до охорони державного кордону.

Крім того, визначено місце прикордонників в загальній системі Сил оборони під час воєнного стану.

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Джерело: Держприкордонслужба
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