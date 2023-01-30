Россия перебросила в Беларусь новые подразделения — Госпогранслужба

На территорию Беларуси для подготовки зашли новые подразделения войск РФ.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

Отмечено, что всего в Беларуси находится около 9 тыс. российских солдат.

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– Раньше мы фиксировали несколько большее их количество. Но те подразделения, которые уже прошли обучение, были переведены обратно на территорию РФ для того, чтобы в дальнейшем их перебросить на направления, где ведутся боевые действия, а на территорию Беларуси зашли новые подразделения для проведения этих учений и собственно подготовки, — сказал Демченко.

По его словам, ситуация на границе остается полностью контролируемой.

— Конечно, это направление достаточно напряженное из-за того, что Беларусь не прекращает поддерживать Россию в войне, которую она развязала против нашей страны, и предоставляет и свою территорию, и свое воздушное пространство. Там постоянно проходят учения между подразделениями РФ и Беларуси, — добавил представитель ГПСУ.

В настоящее время рядом с границей перемещения российских войск не наблюдается.

– Рядом с нашей границей работники Госпогранслужбы не наблюдают перемещения ни военной техники, ни личного состава этих подразделений – они преимущественно находятся на тех военных полигонах, которые “любезно” предоставляет Беларусь, – подчеркнул Демченко.

Ранее британская разведка сообщала, что РФ отправит обученных в Беларуси мобилизованных на фронт, но их боеспособность ограничена.

Источник: телемарафон