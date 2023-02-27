Февраль, 27 в 20:02

Одна из крупнейших европейских лоукост-компаний Wizz Air опровергла информацию, что она якобы прекращает рейсы в Кишинев и обратно с 14 февраля.

В социальной сети Twitter пользователи массово начали тегать венгерскую компанию и просить объяснений относительно информации с отменой рейсов.

Под одним из таких твитов официальный аккаунт Wizz Air в соцсети опроверг сообщение об остановке полетов в Молдову.

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– Привет! К сожалению, сейчас мы не имеем никакой информации об этом, – отметили в компании.

Что известно?

Вечером 27 февраля ряд СМИ, в частности иностранных, сообщили, что венгерская компания Wizz Air с 14 марта прекращает свои рейсы в Молдову. Причина такого решения отмечалась как “угроза безопасности”.

СМИ приводили даже цитату из пресс-релиза компании.

– Wizz Air внимательно следит за ситуацией с безопасностью в Молдове и постоянно находится в контакте с различными местными и международными властями и агентствами, чтобы обеспечить высокий уровень безопасности и надежность операций.

Также сообщалось, что компания увеличит количество рейсов из румынского города Ясс, который является ближайшим к Кишиневу аэропортом, откуда выполняются рейсы венгерской авиакомпании. А аэропорт в Кишиневе возобновит работу как только будет безопасно.

Приостановление полетов со стороны авиакомпании Wizz Air с 14 февраля подтвердили также в госоргане гражданской авиации Молдовы.

В сообщении говорится, что власти были уведомлены по электронной почте о решении, ссылаясь на соображения безопасности воздушного пространства в регионе.