Президент Украины Владимир Зеленский планирует 22 сентября провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.

Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: о чем будут говорить

Об этом Суспільному сообщил источник в Офисе президента.

По словам собеседника издания, одним из ключевых вопросов переговоров станут дипломатические усилия по прекращению войны. Зеленский и Трамп, в частности, обсудят результаты предыдущих встреч украинской стороны со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

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Также в рамках этого блока стороны планируют поднять энергетическую тематику.

Особое внимание президенты уделят пакету так называемой зимней поддержки Украины. Речь идет, в частности, об усилении украинской противовоздушной обороны дополнительными системами.

Кроме того, Зеленский и Трамп обсудят возможность лицензирования производства ракет для систем Patriot непосредственно в Украине.

Напомним, что вчера Зеленский и Дональд Трамп во время разговора договорились о встрече в Нью-Йорке.

В то же время президенты обсудили ситуацию в Украине и другие ключевые вопросы.

Впоследствии западное издание писало, что Дональд Трамп во время разговора 20 сентября не раз просил Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.

Президент США связывал украинские атаки с ростом мировых цен на дизельное топливо.

Источник : Суспільне

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