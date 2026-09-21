Зеленский встретится с Трампом 22 сентября в Нью-Йорке: о чем будут говорить
- Владимир Зеленский намерен 22 сентября встретиться с Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
- В то же время, СМИ сообщают, какие темы обсудят президенты США и Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский планирует 22 сентября провести встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке.
Встреча Зеленского и Трампа в Нью-Йорке: о чем будут говорить
Об этом Суспільному сообщил источник в Офисе президента.
По словам собеседника издания, одним из ключевых вопросов переговоров станут дипломатические усилия по прекращению войны. Зеленский и Трамп, в частности, обсудят результаты предыдущих встреч украинской стороны со Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.
Также в рамках этого блока стороны планируют поднять энергетическую тематику.
Особое внимание президенты уделят пакету так называемой зимней поддержки Украины. Речь идет, в частности, об усилении украинской противовоздушной обороны дополнительными системами.
Кроме того, Зеленский и Трамп обсудят возможность лицензирования производства ракет для систем Patriot непосредственно в Украине.
Напомним, что вчера Зеленский и Дональд Трамп во время разговора договорились о встрече в Нью-Йорке.
В то же время президенты обсудили ситуацию в Украине и другие ключевые вопросы.
Впоследствии западное издание писало, что Дональд Трамп во время разговора 20 сентября не раз просил Владимира Зеленского прекратить удары по российским НПЗ.
Президент США связывал украинские атаки с ростом мировых цен на дизельное топливо.