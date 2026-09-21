После высоких рейтингов первого сезона и успешного показа на платформе Netflix Украина популярный комедийный роуд-муви АТП Перевозчики возвращается на телеэкраны.

Вскоре телеканал ICTV2 начнет показ 2 сезона приключений водителей-напарников.

АТП Перевозчики 2 на ICTV2: дата премьеры

Производством 24 новых серий занималась кинокомпания Mamas Film Production. В свои экранные образы вернется звездный ансамбль: Вячеслав Довженко, Владимир Гладкий, Вера Кобзарь, Дмитрий Суржиков, Анна Гуляева, Роман Ясиновский и другие известные украинские актеры.

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История снова разворачивается вокруг водителей автопредприятия Рапид-Транс — Артема Горбача (Вячеслав Довженко) и Семена Зозули (Владимир Гладкий).

Напарники продолжают развозить грузы по всей стране и постоянно попадают в рискованные и смешные детективные ситуации на трассе.

Острое ощущение справедливости и неравнодушие к чужой беде снова будут заставлять героев вмешиваться в переплет, из которых их будут извлекать крепкая дружба и чувство юмора.

Во 2 сезоне команде Рапид-Трансу придется отстаивать свое предприятие. Коварный конкурент Игорь Сушко (Дмитрий Суржиков) снова попытается загнать компанию в долги.

В этот раз ему будет помогать эффектная водитель фуры со своей тайной миссией, роль которой исполнила Ольга Атанасова.

Креативный продюсер сериала Феликс Аброскин рассказал, что масштабы похождений в continuation значительно возрастут.

— Во втором сезоне мы повышаем ставки: наших героев ждут непредсказуемые дороги, серьезные вызовы для всего предприятия и изменения в личной жизни. Мы сохранили все то, за что зрители полюбили первый сезон: искренний юмор, мужество, дорожную романтику и драйв приключений, любимых актеров, но сделали истории еще ярче и динамичнее, — отметил Феликс Аброскин.

Артем Горбач, также являющийся совладельцем предприятия, будет пытаться раскрыть планы соперников и параллельно будет искать путь к сердцу новой избранницы.

Исполнитель главной роли Вячеслав Довженко отметил, что его персонажу придется преодолевать немало препятствий.

— У Артема Горбача будут и противостояния, и сложности, и, конечно, любовь. Его драйвит дорога, неожиданное – и все это он получит. Будет иметь интересные непростые отношения, придется завоевывать любимую, но он любит трудности, — рассказал Довженко.

Также зрителей ждет полная перезагрузка персонажа Семена Зозули и кардинальные изменения в поведении сдержанной владелицы АТП Галины Петрук.

Актриса Вера Кобзарь интригует деталями раскрытия своей героини.

— Моя сдержанная Галина, наконец, позволить себе… стать собой, и не будет скрывать собственную натуру. У нее будут и любовь, и страсти, и ревность, вокруг нее будет много поклонников, — делится Вера Кобзарь.

Кроме динамичного сюжета и юмора, зрители услышат немало музыкальных композиций, в том числе и в исполнении Вячеслава Довженко.

Режиссерами-постановщиками второго сезона выступили Анна Гресь и Евгений Хворостянко, операторы-постановщики – Вася Сикачинский и Александр Ковалевский. Главный автор сценария — Ярослава Сегал.

Премьера новых эпизодов состоится 26 октября в 20.00 на телеканале ICTV2.

Фото: ICTV2

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