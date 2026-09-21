Президент Китая Си Цзиньпин 23-25 ​​сентября совершит государственный визит в США, где проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом. Встреча состоится на фоне завершения годового торгового перемирия между Вашингтоном и Пекином.

Си Цзиньпин посетит США для встречи с Трампом

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь. По его словам, Си Цзиньпин прибудет в Соединенные Штаты по приглашению Трампа.

Ожидается, что президенты проведут углубленные переговоры по двусторонним отношениям, международной безопасности и экономическому развитию. В Пекине заявили, что стороны намерены работать над урегулированием разногласий между двумя странами.

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Го Цзякунь назвал взаимные визиты лидеров США и Китая в течение полугода событием исторического значения. В последний раз Трамп и Си встречались в мае.

Эта поездка будет первым за десять лет государственным визитом главы КНР в Соединенные Штаты. В предыдущий раз Си посещал США с государственным визитом в сентябре 2015 года по приглашению тогдашнего президента Барака Обамы.

Одной из главных тем предстоящих переговоров станет торговля. США и Китай обсудят возможность продолжения перемирия, заключенного в прошлом году в Южной Корее, а также снижения тарифов на отдельные товары, в том числе американские энергоносители и сельскохозяйственную продукцию.

В преддверии встречи президентов представители двух стран провели в Нью-Йорке очередной раунд торговых переговоров. Министр финансов США Скотт Бессент назвал их очень успешными. По его словам, Вашингтон и Пекин также договорились начать диалог по искусственному интеллекту, чтобы обсудить общее видение возможностей и рисков этой технологии.

Ожидается, что среди других тем переговоров Трампа и Си будут ситуация вокруг Ирана, снабжение редкоземельных элементов, конкуренция в сфере искусственного интеллекта и Тайвань.

Китай остается крупнейшим покупателем иранской нефти, в то время как Вашингтон пытается усилить экономическое давление на Тегеран.

Тайваньский вопрос также остается одним из наиболее чувствительных в отношениях США и Китая. Пекин считает остров частью своей территории, в то время как Соединенные Штаты являются его ключевым военным и политическим партнером.

Кроме того, Трамп планирует устроить государственный ужин в честь Си Цзиньпина. Среди приглашенных, по данным Bloomberg, ожидаются глава Apple Тим Кук и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Источник : Bloomberg

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